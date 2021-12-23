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Текст:   Марина Трубилина 
10:49 23.12.2021

Сбербанк снизил первый взнос по ряду ипотечных программ

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ряду ипотечных продуктов по двум документам до 10%.

Фото: Павел Лисицин/РИА Новости
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Взнос снижен при оформлении ипотеки по двум документам на покупку готового и строящегося жилья, а также по ряду государственных программ. Теперь минимальный первоначальный взнос при оформлении ипотеки без подтверждения дохода составляет 10%.

Снижение до 10% распространяется на ипотечные программы: "Приобретение готового жилья" и "Приобретение строящегося жилья".

Размер взноса при оформлении ипотеки по двум документам снижен до 15% по госпрограммам: "Господдержка 2020", "Ипотека для семей с детьми" и "Дальневосточная ипотека" при приобретении готового жилья или в новостройке.

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