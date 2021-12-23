Сегодня Владимир Путин ответит на вопросы журналистов

В этом году традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина возвращается в офлайн-формат и пройдет очно. Но из-за пандемии количество журналистов ограничено. Как следует из опубликованного списка на сайте Кремля, на разговор с президентом аккредитовано 507 человек. Сам диалог станет 17-м по счету.

Среди тех, кто будет присутствовать на мероприятии сегодня, - певец Сергей Шнуров (указан как корреспондент RTVI) и телеведущая Ксения Собчак (медиа OSTOROZHNO). В целом же в списки включены представители как российских, федеральных и региональных, так и международных СМИ, среди которых, например, испанское агентство EFE и китайская газета "Жэньминь Жибао".

Напомним, что в прошлом году из-за коронавируса большая часть представителей СМИ задавали вопросы президенту по видеосвязи. И тогда было аккредитовано 704 человека.

Ежегодное общение президента с журналистами начнется в полдень, 23 декабря, и пройдет в Манеже. Традиционно прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ и телеканал "МИР", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Говоря об усеченном формате аккредитации на большую пресс-конференцию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что мероприятие состоится "в абсолютно свободном формате". "Но если раньше было полторы тысячи человек, то сейчас это сделать невозможно, поэтому у нас не открытая аккредитация, а мы сами звоним людям. Де-факто попадают все, кто был в предыдущие годы, только их будет 500 человек. Это требование санитарных властей, которое мы обязаны выполнять", - добавил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в остальном "все будет то же самое, будет тот же Путин сидеть". "Я буду на своей жердочке сидеть. Сначала я буду вести пресс-конференцию, потом Путин скажет, чтоб я заткнулся, и будет сам вести пресс-конференцию. В этом плане все будет, как всегда", - пояснил Песков. Отметим, что рекорд по количеству журналистов, желающих попасть на пресс-конференцию, был поставлен в 2019 году: тогда было аккредитовано 1895 представителей СМИ.

Чтобы разместить всех журналистов с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в этом году, пресс-конференции пришлось переехать из традиционного места встречи - Центра международной торговли. В Манеже стулья для более чем 500 человек будут расставлены на социальной дистанции 1,5 метра.

Представителям СМИ, чтобы принять участие в ежегодной большой пресс-конференции, также необходимо было сдать 3 ПЦР-теста - таковы требования Роспотребнадзора.

Одна из ежегодных интриг пресс-конференций президента, кроме вопросов и ответов главы государства, - это их продолжительность. Так, самая длительная пресс-конференция шла четыре часа сорок минут, тогда президент ответил более чем на 100 вопросов, это было в 2008 году. В прошлом году Путин разговаривал с журналистами 4 часа 29 минут и за это время ответил на 68 вопросов.

Напомним, что практику проведения больших ежегодных пресс-конференций Владимир Путин ввел в 2001 году.