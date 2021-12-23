Семь морпехов США заразились COVID в официальной поездке с замминистра обороны

Семь морских пехотинцев, которые находились в официальной поездке в группе сопровождения заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс на прошлой неделе, дали положительный результат на COVID-19, сообщил в четверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Однако тесты Хикс и ее ближайшего окружения не выявили наличия коронавируса.

По словам Кирби, в Пентагоне начали отслеживание контактов инфицированных, связываясь с персоналом гостиниц, баз и устанавливая лиц, которые могли контактировать с этими военнослужащими. Сотрудники с положительным результатом теста помещены на карантин, сообщает Politico. Хикс в ходе поездки посетила Стратегическое командование США в Небраске, военно-морскую базу Коронадо в Калифорнии и совместную базу Перл-Харбор-Хикэм на Гавайях.

Со своей стороны в четверг Корпус морской пехоты США объявил, что намерен отправить в отставку большее количество военнослужащих и гражданских сотрудников за отказ от вакцинации. Общее количество увольнений выросло до 169 по сравнению со 103 случаями неделю назад.

Закон о государственной обороне от 2022 года, который ожидает подписи президента Джо Байдена, требует, чтобы "ни одно из ведомств не могло позорно увольнять военнослужащих за отказ от вакцины". Вместо этого увольнения должны быть либо почетными, либо общими при соблюдении почетных условий, отметили в Пентагоне. Представитель Корпуса морской пехоты капитан Эндрю Вуд подтвердил, что морские пехотинцы, уволенные за отказ от вакцины, "отправлены в отставку как генералы на почетных условиях". В Корпус подано 1026 справок по отводу от вакцинации по административным или медицинским причинам. В целом, 95 процентов всех морских пехотинцев действующей службы получили хотя бы одну дозу по сравнению с 85 процентами резервистов.

Как отмечает Politico, сухопутные силы и ВМС США ждут наступления января, чтобы начать увольнение сотрудников за отказ от вакцинации. В сухопутных силах 98 процентов военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, получили хотя бы одну дозу вакцины. В ВМС США заявили, что более 99 процентов моряков получили первую дозу.