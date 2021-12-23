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23.12.2021 22:13
Рубрика: Общество

Сергей Нарышкин наградил журналиста "Российской газеты"

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин наградил нескольких российских журналистов грамотами и благодарственными письмами. Церемония прошла в Доме РИО в Москве.
Фото: Пресс-служба РИО Фото: Пресс-служба РИО
Фото: Пресс-служба РИО

Среди награжденных "за значительный личный вклад в освещение деятельности Российского исторического общества" - заместитель редактора отдела "Общество" "РГ" Елена Новоселова.

Фото: edu.gov.ru/ Минпросвещения России
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Сергей Нарышкин поблагодарил журналистов "за активное и взаимовыгодное творческое сотрудничество" с Российским историческим обществом.

"Вы хорошо понимаете, что историко-просветительские проекты, которые реализует Российское историческое общество, Фонд "История Отечества", нацелены на самую широкую аудиторию нашего российского общества, прежде всего молодежь, - убежден он. - Идеи, которые заложены в проектах, должны присутствовать в медийной повестке, чтобы они доходили до сознания тех, кому эти идеи предназначены. Конечно, это сложно сделать, пробиваясь через такую толщу информационного шума, но вместе с вами мы поставленной цели достигаем, и в этом, конечно, огромная заслуга журналистов, редакторов, коллективов СМИ".

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