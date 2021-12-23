Шойгу дал старт в армии благотворительной акции "Елка желаний"

В четверг, 23 декабря, в Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу стартовала ведомственная новогодняя благотворительная акция "Елка желаний".

В этом проекте, входящим в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", военное министерство участвует впервые. И Минобороны России обратилось к организаторам акции с инициативой - передать письма детей из разных регионов страны, чьи мечты и желания непосредственно связаны с армией и флотом. Такими посланиями украсили установленную в здании военного ведомства елку. Подобные елки поставили и в военных округах, на флотах и флотилиях, в объединениях и соединениях.

"Елка желаний" приурочена к новогодним праздникам и призвана подарить чувство новогоднего волшебства людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации", - сообщили в Минобороны РФ. Там напомнили, что эта акция проходит в нашей стране в четвертый раз, и в минувшие годы таким образом были исполнены более 21 тысячи желаний россиян.