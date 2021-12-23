В МЧС напомнили, чем может обернуться неверное использование пиротехники

Если в обычное время пожар в стране происходит каждые пять минут, то в новогоднюю ночь пожары происходят раз в две минуты.

В этой связи в МЧС напомнили, чем может обернуться для населения неверно использованная пиротехника. Огонь по окнам в лучшем случае влетит в копеечку. Штраф для физических лиц составит до 1,5 тысячи рублей. И это только если обойдется без пострадавших и без тяжких последствий.

Сумма штрафа значительно вырастет, если запуск петард инспекторы МЧС зафиксируют в регионе, где действуют условия особого противопожарного режима, - до 5 тысяч рублей. Если в компании будут должностные лица, то до 40 тысяч рублей. Ну а корпоратив в фирме обойдется для юридических лиц в 400 тысяч рублей. Такие цифры озвучил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. По его словам, если из-за пиротехники произошел пожар, ответственность может доходить вплоть до уголовной.

"В этом году в стране пройдет 20 тысяч новогодних мероприятий, включая елки. Каждое из них будет проверено инспекторами Госпожнадзора. Запускать петарды нужно по инструкции, приложенной к ним. Детям самостоятельно взрывать фейерверки нельзя. Ежегодно около 400 несовершеннолетних погибают на пожарах. Это проблема, связанная с оставлением детей без присмотра", - подчеркнул Ринат Еникеев на пресс-конференции в ТАСС.