Сколько должна работать женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком

Для сохранения права на пособие по уходу за ребенком женщина сможет работать в день четыре часа, но не более. Конкретизировать, что означает неполная занятость, предложили в Совете Федерации. Группой сенаторов были подготовлены два соответствующих законопроекта, которые внесены в Госдуму.

Сейчас по Трудовому кодексу женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, на основании заявления имеют право работать на условиях неполного рабочего времени или на дому и при этом получать пособия по уходу за ребенком. Но на практике, как говорят юристы и свидетельствует судебная практика, все иначе. Считается, что если женщина работает, то у нее и доход, соответственно, есть.

"Сейчас выход на работу, даже на сокращенный рабочий день, практически всегда означает прекращение выплаты пособия. Суды принимали точку зрения Фонда социального страхования и отказывали работающим женщинам в получении пособия по уходу за ребенком. Поэтому женщины вынуждены устраиваться неофициально, чтобы иметь возможность подрабатывать и при этом не терять право на пособие по уходу за ребенком", - разъяснила "Российской газете" адвокат Ольга Сулим.

Представленные законопроекты предлагают установить фиксированное время рабочего дня, которое позволит получать пособие: не более 50% от стандартного восьмичасового рабочего дня, то есть четыре часа в день. Соответственно, если женщина будет работать, например, шесть часов в день, она не получит право на пособие по уходу за ребенком.

Таким образом, считают авторы законопроектов, будет соблюден баланс интересов: женщина сможет компенсировать то время, в течение которого она занимается уходом за ребенком, а из средств Фонда соцстраха не будут выплачиваться пособия тем, кто работает фактически полноценный день (по 5-7 часов). Однако эти законопроекты еще должны пройти соответствующую процедуру принятия и утверждения, и не исключено, что будут внесены определенные корректировки в их содержание.