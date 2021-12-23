СМИ: В ЕС потребовали от Зеленского освободить Медведчука

Лидеры стран ЕС, принимавшие участие в саммите Восточного партнерства, потребовали от президента Украины Владимира Зеленского освободить из-под домашнего ареста главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, а также снять ограничения в отношении оппозиционных СМИ. Об этом пишет strana.ua со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах.

"Это были переговоры о деэскалации напряженности вокруг Украины и России, а также обмен мнениями по вопросам внутренней украинской политики и ситуации с правами человека в стране. Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию", - отметил собеседник издания. По его словам, одним из пунктов было освобождение из-под домашнего ареста Медведчука (его обвиняют в госизмене, сам политик считает, что дела в его адрес сфальсифицированы и являются политическим преследованием).

Также среди предложений ЕС был пункт о неприемлемости санкций против медиаресурсов, в Брюсселе назвали их несправедливыми и потребовали отменить. "Санкции против оппозиционных СМИ, как считают лидеры ряда европейских стран, только еще больше усугубляют ситуацию и усиливают раскол в Украине", - заявил источник.

"По мнению европейцев, эти меры помогут снять напряженность в отношениях с Россией, а также внутри Украины. Предложения публично не озвучивались и были переданы украинской стороне в конфиденциальном порядке", - отметил собеседник издания.