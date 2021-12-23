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СМИ: Звезда "Иронии судьбы" Барбара Брыльска сломала позвоночник

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    23.12.2021, 11:30
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: ТАСС/ пресс-служба Первого канала Фото: ТАСС/ пресс-служба Первого канала
Фото: ТАСС/ пресс-служба Первого канала

80-летняя польская актриса Барбара Брыльска, наиболее известная советскому и российскому зрителю по роли Нади в новогодней комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы", сломала позвоночник. В настоящее время звезда проходит лечение.

Как сообщает новостной портал PopCornNews, корреспондент которого связался с актрисой и попросил о личной встрече, Брыльска заявила, что в ближайшее время не сможет встречаться с прессой. Она добавила, что сейчас находится в очень плохом физическом состоянии.

- Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит - реабилитация и так далее. Я не в форме - в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю, - цитирует издание артистку.

Барбара Брыльска обрела большую популярность в СССР после выхода в 1975 году фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". После этого успеха перед российскими зрителями она предстала только в 2001 году, сыграв в фильме "Даун Хаус". Далее сыграла в проектах "Казус Белли", в роли Нади Шевелевой также появлялась в продолжении "Иронии судьбы" и фильме "Первый скорый".

В прошлом году стало известно, что артистка борется с раком.

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