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23.12.2021 03:37
Рубрика: Власть

СПЧ: Нарушения прав россиян за рубежом стали системой

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8642)
Рост нарушений прав россиян и соотечественников за рубежом стали системным элементом гибридной войны против России. Такой вывод сделал СПЧ на основе мониторинга нарушений прав и свобод граждан страны и соотечественников в 2021 году.

- Если раньше факты нарушения прав наших граждан и соотечественников были разрозненными, теперь их преследование идет по всем направлениям, - заявил автор доклада, член СПЧ Александр Брод.

Фото: iStock
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Он вычленил ключевые направления - бессудные задержания и насильственные удержания в тюрьмах, отказ в свободе перемещения, отказ обращения в правозащитные центры ООН и ОБСЕ, нарушение права на свободу мысли и вероисповедания, нарушение права на образование на русском языке, нарушение культурных прав, преследование журналистов, информационная война - искажение, переписывание истории и оправдание нацизма.

Толчком к гибридному нарушению прав россиян и соотечественников за рубежом в 2021 году стали аресты 60 россиян в третьих странах по запросам США и их последующая депортация в эту страну. По такой же модели вслед за США граждан России арестовали и доставили во Францию, Турцию, Литву, Чехию, Украину, Молдавию, Индонезию - всего в 12 стран, включая Индию и Китай. И если США россиян, как правило, обвиняют в "русском хакерстве" и объявили о принадлежности русских к "бездомным национальностям" (как правило, только в Польше россиянам можно получить визу в США, если они хотят там работать или жить), то страны-"партнеры" США преследуют россиян и соотечественников за рубежом, отказывая им в праве на русский язык и культуру, избирать и быть избранными, в свободе слова и вероисповедания.

Так, даже правозащитнику Сергею Середенко в Эстонии грозит до 6 лет тюрьмы за то, что он защищает право местных русских на образование на родном языке. При этом ОБСЕ отказал правозащитнику как в его защите, так и в рассмотрении его протеста. В его рамках Середенко просил оценить на соответствие нацизму лексикона эстонского парламентария Марта Калласа, назвавшего местных русских "понаехавший человеческий мусор с советским менталитетом".

В 2021 году арестовано 60 россиян в третьих странах по запросам США

По такой же модели в Латвии тюремный срок грозит Александру Гапоненко. В Латвии преследуют не только правозащитников и журналистов, но и штрафуют граждан, если они смотрят ТВ из России по "тарелкам"-антеннам. "Скоординированной политикой гонения на русский язык" СПЧ называет вытеснение русского языка из Украины, Молдавии и Литвы. Ее проявлениями в 2021 году стало уничтожение памятников советским воинам не только в этих странах, но и в Польше, Болгарии. В Грузии осквернен памятник русскому писателю и дипломату Александру Грибоедову.

Однако ОБСЕ и ООН никак не реагируют на нарушения этих прав человека. Вершиной кризиса правозащитного движения СПЧ считает то, что более 7000 жалоб о нарушении прав человека в Донбассе не были приняты в ЕСПЧ и ООН. При этом 94 человека из ЛНР и ДНР насильственно удерживаются в Киеве, 124 получили ранения, а с 2014 года на Донбассе погибли свыше 5000 человек, из них - 94 ребенка.

- Пришло время создавать международную правовую организацию по защите россиян и соотечественников за рубежом, - считает зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев. - Мы над этим работаем, чтобы помогать каждому. Пофамильно.

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