США обнаружили пособников террористов в Бразилии

22 декабря министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении группы лиц и принадлежащих им бразильским компаний по производству мебели, причастных по мнению Вашингтона, к финансированию террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

В официальном заявлении американских властей идет речь о трех гражданах Бразилии, имеющих также гражданства Египта, Ливана и Сирии: Хайсаме Аль-Маграби, Мухаммеде Авадде и Ахмаде Аль-Хатибе.

По информации минфина США, Хайсам Аль-Маграби прибыл в Бразилию в 2015 году и вышел на контакт с другим членом террористической сети, через которого покупал иностранную валюту.

Мухаммед Авадд перебрался в южноамериканскую страну в середине 2018 года и вскоре получил банковские переводы от других сторонников "Аль-Каиды" в Бразилии. К концу года Авадд стал играть ключевую роль среди остальных членов террористической ячейки, начал производство фальшивых денег и вошел в руководящий состав мебельной компании с офисом в Сан-Паулу.

Ахмад Аль-Хатиб стал совладельцем еще одной мебельной фирмы, расположенной в Сан-Паулу. В дальнейшем он отвечал за финансовое и техническое обеспечение террористической организации.

"Все активы вышеупомянутых физических и юридических лиц, в случае их нахождения в юрисдикции США, должны быть заблокированы, а сведения о них переданы в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США", - говорится в заявлении американских властей.

В свою очередь глава управления по контролю за иностранными активами Андреа Гацки отметила, что проведенные мероприятия помогут предотвратить получение "Аль-Каидой" доступа к официальному финансовому сектору. "Действия базирующейся в Бразилии ячейки демонстрируют, что "Аль-Каида" остается повсеместной и глобальной террористической угрозой", - заявила Гацки.