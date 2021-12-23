Сторонники Порошенко обвинили Зеленского в госизмене

Депутаты от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратились в правоохранительные органы с заявлением, обвинив действующего главу государства Владимира Зеленского в госизмене. Свои аргументы они изложили на сайте партии.

Как обратили внимание депутаты, "по состоянию на декабрь 2021 года Украина находится на грани энергетической катастрофы", что является прямым следствием действий высшего руководства страны в целом и в частности президента Украины Владимира Зеленского.

По их словам, в 2016-2019 годах, когда главой государства был Порошенко, украинские ТЭС были переведены на уголь с национальных предприятий с целью обеспечить независимость государства в сфере тепло- и электроснабжения. А при новом президенте произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС, что привело к разрушению энергетической независимости. Как утверждается, стал закупаться уголь, добытый в России и в неподконтрольных Киеву частях Донбасса. И это не могло произойти без ведома Зеленского, что депутаты от "Европейской солидарности" расценили как госизмену. В связи с этим они и подали заявление в офис генпрокурора, госбюро расследований и Службу безопасности Украины.

Они также потребовали открыть дело по статье 255 УК Украины, в которой говорится о "создании преступной организации, руководстве такой организацией или ее структурными частями, совершенных должностным лицом с использованием служебного положения".

Депутаты требуют немедленно начать расследование указанных ими правонарушений.