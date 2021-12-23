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23.12.2021 13:21
Рубрика: В мире

Сторонники Порошенко обвинили Зеленского в госизмене

Текст: Юрий Когалов

Депутаты от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратились в правоохранительные органы с заявлением, обвинив действующего главу государства Владимира Зеленского в госизмене. Свои аргументы они изложили на сайте партии.

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Как обратили внимание депутаты, "по состоянию на декабрь 2021 года Украина находится на грани энергетической катастрофы", что является прямым следствием действий высшего руководства страны в целом и в частности президента Украины Владимира Зеленского.

По их словам, в 2016-2019 годах, когда главой государства был Порошенко, украинские ТЭС были переведены на уголь с национальных предприятий с целью обеспечить независимость государства в сфере тепло- и электроснабжения. А при новом президенте произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС, что привело к разрушению энергетической независимости. Как утверждается, стал закупаться уголь, добытый в России и в неподконтрольных Киеву частях Донбасса. И это не могло произойти без ведома Зеленского, что депутаты от "Европейской солидарности" расценили как госизмену. В связи с этим они и подали заявление в офис генпрокурора, госбюро расследований и Службу безопасности Украины.

Они также потребовали открыть дело по статье 255 УК Украины, в которой говорится о "создании преступной организации, руководстве такой организацией или ее структурными частями, совершенных должностным лицом с использованием служебного положения".

Депутаты требуют немедленно начать расследование указанных ими правонарушений.

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