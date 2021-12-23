Суд оштрафовал Twitter и GitHub на 4 миллиона рублей

Мировой суд Таганского района сегодня назначил два очередных административных штрафа за неудаление запрещенной информации. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Таганского суда, виновным по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ был признан Twitter. Компании назначен штраф в 3 млн рублей.

По этой же статье виновным был признан и GitHub. Компании назначен штраф в один миллион рублей. Решение о штрафах соцсетям, мессенджерам и посковикам выносятся в России практически каждый месяц. Общая сумма штрафов отдельным компаниям исчисляется уже десятками миллионов рублей.