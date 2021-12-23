Суд решил продать квартиру москвича с торгов из-за незаконной перепланировки

Житель столицы из-за неаккуратного обращения со стенами во время ремонта может лишиться крыши над головой - Бутырский районный суд на днях постановил продать его жилье с торгов. Все дело в незаконной перепланировке - москвич так увлекся ремонтом, что решил снести несущую стену. Корреспондент "РГ" узнал подробности и выяснил, как не оказаться в такой ситуации, затевая перепланировку.

Портал в суд

Злосчастная квартира расположена в доме 169, корпус 1, по Дмитровскому шоссе - это новостройка, возведенная в 2016 году. Предприимчивый мужчина купил в ней "трешку" и решил объединить кухню с комнатой - для этого снес стену, оставив только портал под телевизор. То, что стена несущая, хозяина недвижимости не смутило. Зато это очень взволновало его соседей, и они обратились в Мосжилинспекцию. Дом монолитный, то есть несущие стены - это бетон и металлическая арматура. Надо сказать, что разобрать такую конструкцию стоит неимоверных усилий - отбойными молотками нужно по кусочкам сбивать бетон, а потом резать арматуру.

Неудивительно, что скрыть оригинальный ремонт от соседей не удалось даже в новостройке, где звуками перфораторов никого не удивишь. Внимание жильцов привлек не столько шум, сколько дрожание стен. Удивились увиденному в перепланированной квартире даже жилищные инспекторы - они всякое видали, но несущие стены люди обычно стараются не трогать, так как это вопрос безопасности. Дальше все было по стандартной схеме - хозяина квартиры оштрафовали и обязали вернуть стене проектное состояние. То есть не просто закрыть вырубленные проемы гипсокартоном или кирпичом, а заказать проект и выполнить работы строго в соответствии с ним, чтобы вернуть стене несущую способность. Владелец "трешки", впрочем, после этого перестал выходить на контакт. А запланированный ремонт, несмотря ни на что, довел до конца. Мужчину оштрафовали повторно, а затем жилищные инспекторы обратились в суд, чтобы уже тот обязал переделать опасный для дома ремонт. Но и решение суда осталось без внимания - переубедить владельца жилья не смогли ни судебные приставы, ни новый штраф, теперь уже за неисполнение воли суда.

Мужчина лишь исправно платил штрафы. Но их размер вряд ли мог побудить его взяться за переделку ремонта. Судите сами - за незаконную перепланировку оштрафовали на две тысячи рублей, еще 500 рублей пришлось отдать за неисполнение предписания Мосжилинспекции и пять тысяч за игнорирование воли суда. Иные водители за месяц собирают штрафов больше - неоплаченная парковка, например, обходится в пять тысяч рублей. А тут - снесенная несущая стена и за три года штрафов 7,5 тысячи. Эксперты давно говорят, что наказание за незаконные перепланировки нужно повышать, иначе таких дел будет все больше.

Правда, были и другие санкции. На квартиру, например, наложили арест. Это сделали, чтобы собственник не продал ее и инспекторам не пришлось бы начинать все сначала с новым хозяином. Такие прецеденты были.

Впрочем, теперь квартира все равно может уйти с молотка. "Обращение в суд с иском о лишении права собственности и продаже квартиры с торгов стало последним рычагом воздействия, поскольку все предыдущие были проигнорированы, - объяснили "РГ" в Мосжилинспекции. - Ответчик в суд не явился и по сей день не предпринял никаких действий по устранению нарушений. Решение суда вступило в силу, исполнительный лист будет передан в службу судебных приставов. Новый владелец спорной недвижимости будет обязан привести ее в прежнее состояние".

Не крушите, мужики

Как не оказаться в такой ситуации, затевая ремонт? На первый взгляд все довольно просто, но есть нюансы. Само собой, перед началом любой перепланировки ее нужно согласовать - в Москве это делается онлайн, документов нужно минимум, есть даже готовые решения для типовых домов. На них не только проще получить одобрение - они еще и помогают найти оптимальное решение.

Но есть вещи, которые никогда не согласуют. Помимо сноса несущих стен это, например, перенос мокрых зон - нельзя перенести унитаз или раковину из санузла в комнату, даже если очень хочется. Иначе вы можете затопить соседскую спальню, гостиную или детскую, а не только ванную и кухню. Существуют и довольно неочевидные правила перепланировок для газифицированных квартир - в них даже нельзя убирать дверь, ведущую на кухню. Газовое оборудование должно находиться в изолированном помещении - это вопрос безопасности.

Еще нужно иметь в виду, что вал незаконных перепланировок сейчас происходит не в тесных хрущевках, где люди пытаются сделать побольше кухню или сан-узел, а в новостройках. Застройщики часто рекламируют свои квартиры со "свободной планировкой", но на деле никаких свободных планировок не бывает. На практике это значит, что застройщик не стал возводить предусмотренные проектом межквартирные перегородки, а лишь обозначил их, выложив на полу один ряд кирпичей. Но новоселы, не задумываясь, начинают перекраивать их на свой лад во время ремонта. А при продаже этой квартиры возникают сложности, ведь в плане БТИ нарисована одна планировка, а на деле другая. В итоге жилье приходится продавать дешевле или согласовывать перепланировку задним числом, но сделать это можно далеко не всегда.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Мелешенко

Кстати

Ремонт в Сети

С августа прошлого года согласовать перепланировку в Москве можно только онлайн на портале мэрии mos.ru. Процесс за последние годы стал гораздо проще - больше не нужно собирать горы бумаг, а проект для типовых домов можно выбрать в специальном реестре. Также на сайте можно узнать, какие работы в любом случае не получится согласовать и браться за них не стоит.