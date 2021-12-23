Театр "У Никитских ворот" покажет мюзикл "Три мушкетера"

Премьера спектакля по роману Александра Дюма в постановке Марка Розовского с музыкой Максима Дунаевского и песнями на стихи Юрия Ряшенцева пройдет 23 декабря.

Пьеса Марка Розовского была поставлена в 1974 году в Московском ТЮЗе, а потом была воплощена в знаменитом кинофильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича в 1978 году.

В масштабной и густонаселенной постановке заняты более 30 ведущих артистов труппы.

"Три мушкетера" - новая пьеса, новая версия… - говорит Марк Розовский. - А первооснова, конечно, та же - бессмертный роман Дюма в следующем театральном прочтении на сцене "У Никитских ворот"… Жизнь, Смерть, Любовь, Геройство, Самовластье, Интриги, Приключения, Злодейства". В спектакле много поединков, вообще все действие невероятно динамично и зрелищно - более 50 костюмов для постановки были созданы в Риге художником Анной Иткиной. Чтобы отточить технику боя, артисты учились под руководством мастеров европейского исторического фехтования на всех видах длинноклинкового холодного оружия Виктора и Олега Мазуренко, а для спектакля было приобретено профессиональное оружие трех видов.

Д'Артаньяна сыграют в разных составах Никита Заболотный и Игорь Скрипко.