Театр "У Никитских ворот" покажет мюзикл "Три мушкетера"

Новости

В России построили завод боевых беспилотников 11:15
США обнаружили пособников террористов в Бразилии 11:07
Журналистов перед пресс-конференцией Путина обработали частицами серебра 11:00
Сбербанк снизил первый взнос по ряду ипотечных программ 10:49
Новые правила въезда грузовиков в столицу заработают с 1 января 2022 года 10:48
В Москве нарушения в сфере недвижимости будет выявлять робособака 10:34
Наталья Сергунина: Экспозицию Москвы на Экспо-2020 в Дубае посетили более 350 тысяч человек 10:17
Минэнерго пояснило новые правила расчета тарифов на свет для населения 10:15
Минприроды назвало города с самым грязным воздухом 10:14
Ученые опубликовали уникальный снимок "космических молний" 10:04
ВСУ впервые провели в Донбассе стрельбы с использованием комплексов Javelin 09:44
Украинцы промазали из Javelin на учениях 09:25
Бурятии направят более 4,1 млрд рублей по проекту "Сохранение озера Байкал" 09:17
Тимошенко назвала диверсией энергетическую политику правительства Украины 09:11
Синоптик обнаружил редкую "алмазную пыль" в атмосфере Москвы 08:52
ФАС: Новые правила расчета тарифов на электроэнергию не вызовут рост цен 08:33
УНИКС проиграл "Барселоне", ведя 20 очков в четвертой четверти 08:28
В МОК прокомментировали отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022 08:25
23 декабря Москву ждут девятибалльные пробки 08:08
МЧС отправило в Донбасс очередную колонну с гумпомощью 07:35
Рособрнадзор: Большинство выпускников справились с итоговым сочинением 07:00
Исследование: Т-клетки защищают от COVID-19 лучше, чем антитела 06:40
Раскрыта тайна пропавшей в Гренландии колонии викингов 06:19
Трамп рассказал, почему не помиловал Сноудена и Ассанжа 05:55
Патология или норма: Невролог развеял миф о головной боли на морозе 05:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 10:40
Рубрика: Культура

Театр "У Никитских ворот" покажет мюзикл "Три мушкетера"

Текст: Наталья Соколова
Премьера спектакля по роману Александра Дюма в постановке Марка Розовского с музыкой Максима Дунаевского и песнями на стихи Юрия Ряшенцева пройдет 23 декабря.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Пьеса Марка Розовского была поставлена в 1974 году в Московском ТЮЗе, а потом была воплощена в знаменитом кинофильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича в 1978 году.

Фото: Предоставлено пресс-службой Театра имени Наталии Сац
В Театре имени Наталии Сац отметят рождество под звуки джаза

В масштабной и густонаселенной постановке заняты более 30 ведущих артистов труппы.

"Три мушкетера" - новая пьеса, новая версия… - говорит Марк Розовский. - А первооснова, конечно, та же - бессмертный роман Дюма в следующем театральном прочтении на сцене "У Никитских ворот"… Жизнь, Смерть, Любовь, Геройство, Самовластье, Интриги, Приключения, Злодейства". В спектакле много поединков, вообще все действие невероятно динамично и зрелищно - более 50 костюмов для постановки были созданы в Риге художником Анной Иткиной. Чтобы отточить технику боя, артисты учились под руководством мастеров европейского исторического фехтования на всех видах длинноклинкового холодного оружия Виктора и Олега Мазуренко, а для спектакля было приобретено профессиональное оружие трех видов.

Д'Артаньяна сыграют в разных составах Никита Заболотный и Игорь Скрипко.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

Главное сегодня

В ПФР рассказали, как изменится возраст выхода на пенсию в 2022 году
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"
Роспотребнадзор: Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день
В МОК прокомментировали отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022
Против матери найденных в овраге под Саратовом детей возбудили дело
Топ-10: Подведены итоги года в кинематографии
Цирк и русский космос. Каким был фестиваль современного танца "На грани"