Тимошенко назвала диверсией энергетическую политику правительства Украины

Энергетический кризис на Украине ведет к экономическому разрушению страны. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Она напомнила, что дважды была премьер-министром, потому не верит, что газ в подземные хранилища случайно не закачали впервые за 30 лет, что случайно склады не пополнили запасами угля. По ее словам, это фундаментальные вещи, обязательные для исполнения. "Это план по энергетической безопасности государства", - отметила Тимошенко.

В связи со сложившейся ситуацией экс-премьер потребовала "поименно установить" ответственных за возникновение кризиса, в результате которого огромные убытки терпит украинский бизнес, а малые предприятия просто закрываются. "Это не просто диверсия против Украины, это экономическое уничтожение страны", - заявила Тимошенко.

Напомним, осенью на Украине разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива. Была остановлена половина украинских ТЭС, и в то же время увеличена нагрузка на АЭС. Страна была вынуждена увеличить импорт электроэнергии из Беларуси. Большинство украинцев, согласно опросам, считают, что в ближайшее время кризис приведет к очередному росту тарифов на газ и отопление.