Трамп рассказал, почему не помиловал Сноудена и Ассанжа

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, почему не помиловал бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"С одной стороны, это вроде шпионская история, а с другой - у тебя кто-то, кто разоблачил реальную коррупцию", - объяснил политик, отвечая на вопрос журналиста издания Daily Wire.

По словам Трампа, истории и Сноудена, и Ассанжа неоднозначны. У произошедшего с ними есть две разных перспективы. За наказание выступали и хорошие, и плохие люди.

Экс-глава Белого дома решил не брать на себя ответственность. "Пусть действие продолжается, пусть суд разберется", - добавил 45-й президент США. Трамп отметил, впоследствии против него ополчились люди, стремящиеся посадить Сноудена и Ассанжа.