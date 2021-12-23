Трансляция "Кремлевской елки" пройдет на канале "Карусель"

В этом году традиционное новогоднее представление на сцене Государственного Кремлевского дворца пройдет без зрителей в зале: ограничения связаны с заботой о здоровье маленьких гостей главного детского праздника страны.

Но при этом впервые на премьеру свежего новогоднего шоу "Кремлевской елки" приглашены сразу все дети: они смогут его увидеть одновременно со всеми мальчиками, девочками, их родными, друзьями и близкими - благодаря трансляции из Кремля на телеканале "Карусель". Новогоднее представление начнется 31 декабря в 18:00.

В основе сюжета "Волшебной сказки Стеклодува" лежит история мальчика Саши, которому для того, чтобы повзрослеть, необходимо пройти ряд испытаний. Волшебник Стеклодув создает стеклянные шары из северного сияния, блеска глаз, морозного воздуха, теплых слов - и в каждую игрушку помещает героев сказок. На одной сцене встретятся Гуси-Лебеди, Емеля, Печка, Щука, Снеговик и Золотая Рыбка, исполняющая самые заветные желания! Главные герои музыкальной постановки - дети. Роли москвича Сашки, Злыдни и Ворона исполнят юные артисты детского театра "Домисолька" и театральных студий Москвы. В представлении задействовано более ста актеров и артистов балета, в том числе ведущие представители театров, победители и призеры Всероссийских и международных соревнований по эстетической гимнастике, цирковая династия акробатов-жонглеров Тесленко и трехкратные золотые призеры международных фестивалей в Москве, Германии и Монте-Карло.

Новогоднее представление создано заслуженным деятелем искусств РФ, классиком музыкальных постановок для детей Ефремом Подгайцом в соавторстве с классиком детской литературы Андреем Усачевым и сценаристами Ольгой Собениной и Александром Жуковым. Режиссер-постановщик - Алексей Малыхин, художник-постановщик - заслуженный деятель искусств Анатолий Нежный.

"Теперь благодаря телевидению "Кремлевская елка" приходит в каждый дом! Стать ее очевидцами могут все маленькие телезрители страны со своими родными и близкими: бабушками, дедушками, папами и мамами. Нас ждет новая сказка, в которой часть персонажей нам всем хорошо знакома, а с другими нам предстоит встретиться впервые. И если вы, будучи ребенком, когда-то мечтали попасть на "Кремлевскую елку", то в этот раз у вас есть уникальная возможность вернуться в детство и побывать в Государственном Кремлевском дворце", - комментирует Вера Оболонкина, главный редактор телеканала "Карусель".

Кстати

Вечером 31 декабря (после телевизионной трансляции) на сайте канала "Карусель" появится версия новогоднего представления с сурдопереводом для детей с нарушениями слуха.

Справка "РГ"

С 1963 года Кремлевская елка в Государственном Кремлевском дворце является главным новогодним представлением. В этом году оно организовано Московской Федерацией профсоюзов совместно с Правительством Москвы и Управлением делами Президента Российской Федерации.