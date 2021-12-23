Три типа приложений, которые можно удалить со смартфона

Если смартфон со временем начинает работать медленнее, это практически всегда связано с тем, что на нем установлено (и зачастую запущено) слишком много приложений. Они занимают место не только в постоянной, но и в оперативной памяти, работая в фоновом режиме.

Какие приложения чаще всего ответственны за замедление работы смартфона? Ресурс MakeUseOf выделил четыре их типа.

1. Предустановленные приложения. Многие из них не запускаются пользователем примерно никогда, однако место в хранилище и ОЗУ они занимают - даже если их не используют.

2. Клиенты социальных сетей и некоторые мессенджеры. Ресурс перечисляет приложение Facebook, Messenger и Instagram, а также Snapchat. Все они никогда не "спят", отслеживания деятельность владельца смартфона.

3. Приложения для "уборки". Многие из них рекламируются как инструменты, очищающие оперативную и постоянную память, однако на самом деле большинство таких программ сами занимают место в ОЗУ, агрессивно выкидывая оттуда даже полезные фоновые приложения. Места в оперативной памяти, конечно, может стать больше, однако на стабильность работы девайса это окажет негативное влияние.

Узнать, какие приложения относятся к числу "неспящих", можно в разделе настроек "Аккумулятор - Ограничения фонового режима". В списке приложений, которые "никогда не спят", можно найти все программы, которые никогда не выгружаются из памяти.