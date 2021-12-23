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23.12.2021 15:12
Рубрика: В мире

У Индонезии не хватило средств для закупки российских истребителей Су-35

Текст: Юрий Когалов
Власти Индонезии были вынуждены отказаться от приобретения 11 многофункциональных российских истребителей Су-35 из-за нехватки бюджетных средств. Об этом сообщает CNN Indonesia со ссылкой на начальника штаба ВВС страны Фаджара Прасетьо.

"С тяжелым сердцем мы вынуждены отменить планы по покупке истребителей Су-35, потому что, как мы изначально говорили, развитие военной мощи зависит от выделенного бюджета", - заявил высокопоставленный военный.

Фото: RICARDO MALDONADO / EPA
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Вместо российских машин власти Индонезии теперь могут приобрести французские Rafale или американские F-15 EX. Окончательное решение еще не принято. По словам Прасетьо, пока чаша весов склоняется в сторону французских самолетов.

Напомним, планы закупить российские Су-35 на сумму 1,1 млрд долларов возникли еще в 2018 году, но контракт так и не был подписан. Задержка объяснялась сложностью торговой схемы, в которую вовлечены государственные ведомства и различные компании. В 2020 году СМИ стало известно, что закупка оказалась под угрозой в связи с нехваткой средств в бюджете республики, вызванной пандемией коронавируса. К тому же США грозили ввести санкции, если выбор все же будет сделать в пользу российских самолетов.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия

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