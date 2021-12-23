У Индонезии не хватило средств для закупки российских истребителей Су-35

"С тяжелым сердцем мы вынуждены отменить планы по покупке истребителей Су-35, потому что, как мы изначально говорили, развитие военной мощи зависит от выделенного бюджета", - заявил высокопоставленный военный.

Вместо российских машин власти Индонезии теперь могут приобрести французские Rafale или американские F-15 EX. Окончательное решение еще не принято. По словам Прасетьо, пока чаша весов склоняется в сторону французских самолетов.

Напомним, планы закупить российские Су-35 на сумму 1,1 млрд долларов возникли еще в 2018 году, но контракт так и не был подписан. Задержка объяснялась сложностью торговой схемы, в которую вовлечены государственные ведомства и различные компании. В 2020 году СМИ стало известно, что закупка оказалась под угрозой в связи с нехваткой средств в бюджете республики, вызванной пандемией коронавируса. К тому же США грозили ввести санкции, если выбор все же будет сделать в пользу российских самолетов.