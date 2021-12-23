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У российского сериала "Зёма" появится новогодний спин-офф

Новости
    23.12.2021, 17:00
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: youtube.com/ Хорошее кино Фото: youtube.com/ Хорошее кино
Фото: youtube.com/ Хорошее кино

Российский криминальный сериал "Зёма", имеющий уже три сезона, получит специальный новогодний выпуск. Он будет называться "Зёма 3. Новогодний Замес".

Как рассказали создатели "Зёмы", действие будет происходить в доковидные времена, а именно, в 2017 году. Зрителям предстоит узнать предысторию персонажей Макса и его друга Гуся. В опубликованном трейлере (18+) герои решают заняться бизнесом - заработать деньги, изображая Деда Мороза и Снегурочку.

- Лучший друг в костюме Снегурочки, местные бандиты, московские капперы, немного "Игры в кальмара", перестрелки, женщины низкой социальной ответственности и, разумеется, елки прилагаются.

В спецвыпуске сыграли постоянные актеры "Зёмы" Никита Кологривов, Владимир Карпук, Семен Молоканов, Денис Сундуков, Артем Бординов. Также там появится Екатерина Шпица, Кирилл Нагиев, Наталья Бардо, Александр Демидов и другие.

Премьера фильма состоится 31 декабря на "Кинопоиске", "Премьер", Wink и More.tv.

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