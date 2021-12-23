Ученые: Британцы с "омикрон"-штаммом реже попадают в больницу

Британцы, заразившиеся "омикрон"-штаммом коронавируса, реже попадают на больничную койку. Об этом говорится сразу в двух исследованиях.

Ученые из Имперского колледжа Лондона заявили, что риск попасть в больницу с "омикроном" на 15-20 процентов меньше, чем у инфицированных "дельтой". А пациентов, которым требуется длительная госпитализация, стало меньше на 40-45 процентов.

Ученые проанализировали большой объем данных. В частности, они сравнили течение болезни у 56 тысяч пациентов, инфицированных штаммом, впервые обнаруженном в ЮАР, и 269 тысяч человек, заразившихся "дельтой".

Еще одно исследование, проведенное в Шотландии, показало, что риск попасть в больницу с "омикроном" на две трети ниже, чем у инфицированных другими вариантами SARS-CoV-2.

Вирусологи напоминают, что "омикрон"-штамм передается намного быстрее, чем его предшественники, и во многих случаях преодолевает иммунную защиту даже дважды привитых людей.

В Соединенном Королевстве каждые сутки выявляют более 100 тысяч инфицированных коронавирусом, пишет ТАСС.