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23.12.2021,  
09:25
Текст:  Антон Валагин

Украинцы промазали из Javelin на учениях

Украинские военные не смогли с первого раза попасть из американского ПТРК Javelin по мишени, изображавшей танк. Деревянную конструкцию пришлось поджечь, чтобы тепловой головке наведения ракеты было легче найти цель.

Фото: youtube.com
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Кстати, танк на учениях был не абстрактный, а с характерной надстройкой над башней, защищающей от атаки сверху - подобные конструкции недавно появились на российских Т-72 в Крыму.

Первая выпущенная ракета врезалась в землю далеко за мишенью. После этого деревянную конструкцию подожгли и тогда все получилось. В сюжете украинского телевидения неудачный выстрел можно увидеть на отметке 2:47 - его засунули в самый конец, чтобы не портить победную реляцию.

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