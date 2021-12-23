Умер основатель "Билайна" и премии "Просветитель" Дмитрий Зимин

Умер Дмитрий Зимин, известный российский предприниматель, основатель компании "Вымпелком", всем известной по торговой марке "Билайн" ученый-радиотехник, доктор наук, основатель фонда "Династия" (признан иноагентом в РФ - прим.ред) и соучредитель премии "Просветитель". "РГ" вспоминает его вместе с известным писателем и журналистом, возглавлявшим оргкомитет премии "Просветитель".

Казалось, что Дмитрий Зимин был не просто человеком с интеллигентскими корнями, но бизнесменом-интеллигентом. Он был философом дела, бизнеса? При том, что хотело задавать и задавал еще и культурные тренды в стране.

Александр Архангельский: Дмитрий Зимин - выходец из научно-технической интеллигенции. Не той, вольной, которая сидит на кухне и что-то обсуждает, а служивой. Он ходил на работу в свой институт, занимался радиолокационными установками, и в 1993 году получил Государственную премию в составе большой группы разработчиков всякого рода технического вооружения. А в бизнес он пошел тогда, когда из бизнеса обычно уходят, глубоко после 50. И как он сам говорил "Пошел, потому что жрать было нечего" (это его выражение).

Есть люди, которые очень любят деньги и чувствуют их запах, есть люди, которые очень любят власть и чувствуют ее запах, а есть люди азарта, которым страшно интересно делать то, что они делают в данную минуту.

Зимин был человеком азарта. Занимался ли он деньгами, своими научно-техническими разработками, благотворительностью или размышлениями о сути жизни, он делал это до той поры, пока ему это было интересно. Поэтому не знаю, можно ли его назвать интеллигентом, интеллектуалом, философом? И да, и нет.

Он все-таки в отличие от обычного интеллигента, отвечал на неприятный вопрос "За счет чего?" Правильный интеллигент говорит "как надо". А более прагматичный интеллектуал всегда отвечает на вопрос "За счет чего?". Ответом на этот вопрос и отличается от интеллигента политик, бизнесмен, Самый утонченный бизнесмен поставит перед собой этот неприятный и грубый вопрос.

И Зимин всегда его ставил. И всегда на него отвечал.

И благотворительность для него тоже была не просто поводом дать каждому понемножку. Нет, ему надо было выработать стратегию и понять, как превратить свои деньги в работающую систему, чтобы поддержать тех, кого важно поддержать, а не просто тех, кто тебе нравятся. Он строил институты, и в этом смысле опять же был не столько интеллигентом, сколько интеллектуалом. Я не хочу сказать, что интеллигентом быть плохо, но интеллигент не строит институты, он реализует замыслы. А Зимин строил институты. Какие-то из них в силу разного рода обстоятельств разрушались, какие-то сохранялись.

Он мечтал, чтобы в России был день Просветителя. Потому что научное знание было для него высшей ценностью, более важное, чем бизнес и научно-технические открытия. Оно было сутью его жизни. Ему хотелось продвигать Просвещение. Он страшно переживал, что дремучие архаические представления о жизни и человеке начинают вновь побеждать Слово "Просвещение" для него было не просто метафорой чего-то хорошего, нет, Просвещение - это его корни.

Он хотел, чтобы люди думали ответственно, рационально, чтобы они размышляли о том, каково их место в мире, как мир устроен, каковы законы материи, как они связаны с духовными потребностями, и как одно другому противоречит, а с другой стороны одно из другого вытекает. Вокруг этого бесконечного клубка проблем и строилась его жизнь.

Его можно назвать счастливым человеком, потому что он реализовался. Сделал все, что хотел. И даже то, что не хотел, тоже сделал. Сделал больше, чем надеялся.

Но ответ на это, как это бывает с людьми, дающими слишком много, часто был очень жестким и неприязненным.

Я его видел месяц назад на церемонии вручения премии "Просветитель". Последний год он жил не в России, Но бывают люди, предрасположенные к эмиграции, ну эмигрировал и эмигрировал. А его все корни были здесь, его подмосковная дача и квартира на Арбате были для него важнее, чем любые архитектурные сокровища мира. Но так сложилось…

Жаль, жаль, что больше никогда не увидишь Дмитрия Борисовича, идущего без всякой охраны по Арбату или едущего на электрическом велосипеде (он обожал всякие электрические штучки). Понимаете, когда человек создал многомиллионный бизнес, а потом из него вышел и может ходить без охраны, это многое говорит о человеке.

Он сохранил свободу даже в этом. У него была свобода мысли, свобода действий и свобода от пуленепробиваемых жилетов - они ему были не нужны.