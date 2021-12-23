В мире
23.12.2021 10:23
Текст: Юрий Сизов

В Беларуси выпустили опытные серии вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт"

Опытные серии вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", выпущенные в Беларуси, планируется отправить в четверг 23 декабря на контроль качества в институт Гамалеи в Россию. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на данные национального Минздрава.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Минске констатируют, что "специалисты РУП "Белмедпрепараты" выполнили важный этап совместного белорусско-российского проекта - выпуск вакцины "Спутник V" по полному циклу. Накануне, уточняет агентство, на предприятии были изготовлены первые валидационные серии антиковидного препарата "Спутник V" и "Спутник Лайт".

Образцы, отправленные в Союзное государство, пояснили в министерстве РБ, "будут заложены на исследование стабильности. На этих образцах будет исследоваться стабильность препарата при хранении".

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