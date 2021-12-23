В Беларуси выпустили опытные серии вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт"

В Минске констатируют, что "специалисты РУП "Белмедпрепараты" выполнили важный этап совместного белорусско-российского проекта - выпуск вакцины "Спутник V" по полному циклу. Накануне, уточняет агентство, на предприятии были изготовлены первые валидационные серии антиковидного препарата "Спутник V" и "Спутник Лайт".

Образцы, отправленные в Союзное государство, пояснили в министерстве РБ, "будут заложены на исследование стабильности. На этих образцах будет исследоваться стабильность препарата при хранении".