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23.12.2021 02:15
Рубрика: Общество

В Москве число прихожан РПЦ в пандемию снизилось на треть

Текст: Елена Яковлева
Число прихожан Русской православной церкви в Москве за два года пандемии снизилось на треть, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на ежегодном собрании Московской городской епархии.

"Исследование показало, что по сравнению с 2019 годом число прихожан, снизившееся в 2020 году в среднем на 32 процента, осталось в 2021 году на этом же невысоком уровне", - сказал Предстоятель Русской церкви, отметив, что в летние месяцы число прихожан еще более уменьшилось.

Патриарх: Прихожанам храмов нужно потерпеть и носить маски

По мнению патриарха, у этого явления могут быть разные причины, начиная от опасения прихожан за здоровье и переезда целых семей из Москвы в пригород, и заканчивая ограничениями для людей старшего возраста, а также такой причиной, как "утрата доброго навыка" ходить на богослужение каждую субботу и воскресенье.

По словам патриарха, такая картина накладывает на священнослужителей еще "большую пастырскую ответственность за каждого приходящего в храм".

Общество Религия Пандемия коронавируса COVID-19

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