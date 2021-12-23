В Москве встретились победители Пушкинского конкурса

Пандемия пропускает знаки препинания, путает предлоги, берет в скобки глаголы действия и целые страны, лишает свободы как части речи, так и наше передвижение. Но какой вирус сегодня виноват в том, что из любимой советским народом Одессы надо сначала лететь в Киев, потом в Варшаву и уж потом, если повезет и к тебе никто не пристанет как к агенту Кремля, оказаться наконец-то в Москве?..

"Знаете ли вы, как учить детей русскому языку, где русофобия возведена в ранг государственной политики?".

Жесткие вопросы людей, работа которых требует не только профессионализма - мужества. Она просит не называть ее фамилию и не публиковать видео, опасно для жизни: "Я так благодарна своим ученикам и их родителям, что на уроке зарубежной литературы (да, да, в украинских школах с этого года больше нет уроков русской литературы) я читаю Пушкина на русском, а не на украинском, и они не доносят на меня".

О, небеса, слышали ли вы такое...

Ирина Джура из Дебальцево, ДНР, наоборот называет все имена и фамилии, когда снарядом, прилетевшим с украинской стороны, был убит, не добежав до бомбоубежища, их десятиклассник Даниил Макаев...

Чтобы в Польше преподавать русский, надо знать правила. Не многим доступны исключения.

Михаил Нагов из Быдгоща рассказывает про своего отца, спасшего памятник советским солдатам, который должны были снести по закону о декоммунизации. Отец оформил памятник в собственность, нанял бригаду рабочих, перенес на личный участок, рядом поставил табличку "Спаси от забвения".

Слушаешь учителей русского языка, например, как Мариаш Казахбаеву из Казахстана, в семье которой четыре сестры и свекровь - все преподаватели русского, и понимаешь, что они больше, чем филологи. "Чтобы полюбить русский язык, надо полюбить Россию", - готовы повторить многие из них вслед за академиком В.Г. Костомаровым, автором знаменитых учебников "Русский как иностранный", который 19 лет был звездой нашей команды.

Когда в 2000 году мы с Людмилой Ивановной Швецовой, вице-мэром в правительстве Москвы, придумали этот конкурс по итогам редакционного круглого стола, чтобы поддержать учителя русского языка в ближнем зарубежье ("а вы знаете, что на страже грузинского языка стоит целое государство, а на страже русского теперь я одна!?"), мы не предполагали даже, что за двадцать лет тысяча учителей уже более чем из 40 стран получит звание Пушкинского лауреата и побывает в Москве.

И что наш конкурс станет опорой и надеждой для людей в минуты раздумий о собственной судьбе, когда "великий и могучий" в один миг превратился в иностранный. Станет содружеством профессионалов из многих стран мира, у которых появится и свой сайт в "Российской газете", и свое сообщество в соцсетях.

Каждый год в январе мы объявляем тему эссе, в день рождения Александра Сергеевича публикуем имена победителей, а осенью 50 лауреатов для чествования и восхищения приглашаем на несколько дней в Москву. Для многих учителей такая поездка и есть та солнечная энергия, которая дает свет и силу русисту на долгие времена.

В прошлом году победителей с темой "Автограф Победы: о войне и мире на уроках русского" мы приветствовали только в зуме. Тогда же министр Сергей Евгеньевич Черёмин от имени правительства Москвы подарил и надежду: мы непременно еще встретимся офлайн. И все сбылось!

Прошлогодние лауреаты в эти дни стали группой поддержки лауреатам 2021 года ("Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс"). Представляете, сколько счастливых людей, многие из них впервые в Москве, любуются в эти дни предновогодней столицей, участвуют в дискуссиях, встречаются со знаменитыми лекторами в Институте русского языка им. А.С. Пушкина?

Как рассказала в "РГ" Гульпара Маханова из Казахстана, в "карантикулы" родители стали учить русский вместе с детьми!

Гоар Геворгян из армянского села Личк, мужчины которого на целое лето уезжают на заработки в Россию, потрясена количеством прекрасных образовательных программ на русскоязычной платформе. И все теперь равны по возможностям: и в горах, и в столицах.

Когда Константин Мартиросян стал рассказывать про большое событие, как в Ереванском госуниверситете им. Брюсова открыли кабинет имени легендарных разведчиков Геворка и Гоар Вартанян, спасших встречу великой тройки в Тегеране 43-го, трудно было удержаться, чтобы не рассказать, что в этом же зале "Российской газеты" Гоар сидела на сцене, когда коллега Николай Долгополов представлял книгу из серии ЖЗЛ "Вартанян". Через несколько часов книга с автографом уже была у армянской команды.

Точно не знаю, но догадываюсь, почему Узбекистан ставит рекорды по участникам в Пушкинском конкурсе. Почему учителя из Монголии удивляют своими прекрасными работами жюри, которое возглавляет профессор ВШЭ Марина Королева. Вот Дауренбек Нуртуган даже ищет кредит на создание русско-монгольского онлайн-словаря. Почему-то всем приятно было произнести вслух, что новый президент Монголии первый зарубежный визит накануне совершил в Россию.

Как легче дышится учителю, когда правители находят общий язык...

"Чтобы полюбить русский язык, надо полюбить Россию", вслед за академиком Костомаровым повторяют учителя

Мирвайс Саид прилетел из Афганистана. В эти же дни транспортные самолеты минобороны доставили 365 студентов на учебу в Россию. "Вы бы знали их счастье, конкурс двадцать человек на место. И десять, и двадцать тысяч хотели бы учить русский. Но у нас все непросто: целый год растаможивали ваши учебники".

Боян Бойчев из Болгарии своим участием в Пушкинском конкурсе сделал больше, чем иные политики: теперь в его школе 18 (!) часов русского языка в неделю вместо двух. "От дружбы еще никто не умер, от ненависти гибли целые цивилизации" - так Боян озаглавил свое интервью в болгарской газете "Дума".

Для оптимизма все-таки немало оснований: русский язык остается рабочим языком в ООН, СНГ и в еще 23 международных организациях. Рунет после английского держит второе место в мире. 300 миллионов человек разговаривают и понимают русский. Поэтому для нас долг и честь поклониться паромщику культур, педагогу-русисту, который держит купол общего информационного пространства, учит любить Россию даже в непогоду.

Все эти годы Пушкинский конкурс хранит безупречную репутацию. Попечительский совет после ухода великой Людмилы Ивановны Швецовой возглавил Михаил Ефимович Швыдкой, спецпредставитель президента по международному гуманитарному сотрудничеству. Правительство Москвы не только представляет победителям гранты, пусть и небольшие, 20 тысяч рублей, но, самое главное, берет на себя необъятные труды по приглашению их в Москву на праздник жизни. Все Пушкинские лауреаты в большинстве своем становятся экспертами "РГ", лучше любого политолога могут рассказать о самочувствии русского языка в своей стране.

И все-таки, почему такой одушевленный конкурс в жесткие информационные времена наступающей постправды привился и прижился именно на платформе "РГ"? Мне кажется, потому что тут сохраняется команда, которая верит не только в букву и цифру, но и в то, что человек не расчеловечится, что громкая декларация о намерениях проигрывает даже маленькому благотворительному поступку, а язык в геополитике не менее важен, чем армия и флот.

А кто дает команды этой команде? Одно сердце знает.