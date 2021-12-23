В музыке 2021-й был годом контрастов и открытий несмотря на пандемию

Удивительно, как много неожиданных новшеств, оправдавших себя перемен и запомнившихся премьер, да и поступков артистов случилось в 2021 году. Вначале, еще с января, все мы - музыканты, продюсеры, зрители и акулы шоу-бизнеса - ждали окончания пандемии COVID-19 и почти немедленного возращения музыкальной индустрии, гастрольного и альбомного пиршества к поре 2019 года. Не дождались всего этого и к декабрю. Но, кажется, хорошие или просто знаковые события, из которых можно было сделать полезные, радостные и конструктивные явления, случались все равно - будто "через не могу", по давней русской поговорке "нет худа без добра".

На "Евровидении" мы снова не пешки

Впервые за 11 лет в России мы снова все вместе выбирали своего участника "Евровидения". Если кто не знает - в большинстве стран на конкурс едет артист, за которого на Национальном отборе проголосует большинство телезрителей. Тогда и смотреть финальную часть "Евро" увлекательнее - ты же сам выбирал, и что потом ругаться, что мы опять не выиграли?! Но у нас с 2011 года конкурсанта назначало жюри из пяти человек, имена которых старались скрывать. Типа, чтоб никто не повлиял на их бесстрастную оценку. Но и кто за кого сколько голосов отдал - тоже не сообщалось. Никто не говорит о том, что "жюристы" в обстановке такой непрозрачности тянули своих протеже. Но факт остается фактом: такая вот "тайная вечеря" десять лет существовала только у нас и еще в нескольких странах из примерно сорока. Нет бы это шло на пользу общему делу? Но за эти годы мы так ничего и не выиграли. А от Италии, например, на "Евровидение" поехал победитель конкурса песни в Сан-Ремо. Группа Maneskin в 2021 году в итоге выиграла и в Роттердаме.

Обозреватель "РГ", когда его приглашали в радиоэфиры или спрашивали мнение об отборе, обычно предлагал: "А у нас пусть едет победитель "Голоса"! Теперь так не думаю. В 2021 году на Первом канале провели открытый национальный отбор. Жаль, что только среди трех претендентов, что больше не было талантов (у других стран соревнуются обычно 10 конкурсантов)?! Но Манижа выиграла в честной борьбе. Да, в Роттердаме заняла только 9-е место, но выступила достойно. Хотя номер показался не совсем доработанным в паре нюансов подачи.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

И тут не понятно одно. Певица потом рассказывала, что узнала о том, что приглашена на отбор накануне. И песню доделывала за один день. Отчего спешность? Ведь о том, когда надо подавать заявку, известно за несколько месяцев до deadline?! Хочется, чтобы в 2022 году все было без спешки, больше претендентов на поездку и - снова открытое голосование. Хотя и многие участники "Голоса" в этом году тоже дивно хороши.

Выживут ли "Нашествие" и другие фестивали

"Нашествие", "Дикую мяту", "Чернозем", VK-Fest, Летчик Фест отменили, когда и афиши были готовы, и сцены построили, уже ждали гостей. Причем, билеты продавали практически до последнего дня, теперь они действительны на будущий год. У некоторых зрителей они хранятся еще с 2020-го. Хорошо еще, что в краткие периоды улучшения эпидемиологической обстановки состоялись "Стереолето" в Санкт-Петербурге и "Джазовые сезоны" в Подмосковье.

Хуже то, что иногда музыкантам и зрителям никто не объяснял: отчего праздник выпускников "Алые паруса" прошел с тысячами зрителей, стоящими лицом к лицу, а стадионные выступления "Би-2" или "Руки вверх!" отменили. Но замечательно, что к осени, наконец-то, выработали оптимальный формат - COVID-free концерты. Каждый зритель обязан предъявить QR-код о вакцинации или о том, что переболел в течение полугода. Группе "Алиса" не понравилось и это. Константин Кинчев отменял выступления и свое участие в фестивалях, заявляя, что "единственным документом для прохода на концерт должен быть входной билет". Думается, зря. Тем более, что и сам он летом переболел, причем не в легкой форме.

Но каждый артист решал для себя. И регионы решали. Солист популярной группы накануне рассказал обозревателю "РГ", что в Краснодаре им поставили условие: "Если все вакцинируетесь - будете играть. Если нет - концерт отменим". И все привились как миленькие и ради выступления.

Что еще нового принес фестивальный год и хочется перенести на следующий?! В ряде регионов местные власти частично компенсировали организаторам ущерб от отмены мероприятия. Не всю сумму убытков, но все-таки… Эта практика появилась только в 2021 году. И началось все с "Дикой Мяты", которую отменили в ночь на пятницу, за несколько часов до открытия.

И еще новшество: артисты получают предоплату за выступление, в случае отмен гонорары обычно не возвращают, ведь это была не их вина. Что, наверное, правильно. А новое в том, что многие звезды, например The Hatters пообещали выступить на следующей "Дикой Мяте" за символическую сумму в 1 рубль. Артисты и организаторы хотят вместе отвечать за любимые фестивали. И правильно.

Джазовых клубов стало больше

Музыкальные клубы, ориентированные на рок и рэп, закрывались. А вот новые джазовые, наоборот, росли, как грибы после дождя. В Москве, Екатеринбурге, Питере, других городах. Видно, для пандемии джаз - импровизационный и всегда ищущий новые идеи и душевность - оптимальная музыка. Только в Москве за полгода открылись два клуба - Art-Circle саксофониста Алексея Круглова и The Hat Билли Новика из Billy's Band. В Питере такой джаз-клуб у него уже есть. В пятницу, 24 декабря, еще одна "Шляпа" появится и в Москве, на Тверской. Потому что идея таких джаз-клубов творческая и очень доброжелательная к зрителям. Каждый вечер здесь играет трио: фортепиано, контрабас и ударные, и к ним присоединиться, выйти на сцену может любой гость, тоже умеющий на чем-то играть. Поимпровизировать вместе. Это может быть Игорь Бутман, Уинтон Марсалис или даже учащийся, зашедший с занятий в училище, например, со своим кларнетом. Джазовый джем каждый день - это ноу-хау клуба, такого нет ни в Нью-Йорке, ни в Париже - других джазовых столицах мира. В итоге The Hat попал в число 150 лучших джазовых клубов мира, главного джазового журнала Downbeat. Открыл свой филиал и в Берлине. Но главное, что теперь - не только в Питере, но и в Москве.

Гастроли не состоялись, но звезды все равно сыграли для России

Грустный факт: ни одни из гастролей зарубежных артистов не состоялись. Все они перенесены на 2022-й год: у Deep Purple, Placebo, 30 Seconds to Mars, Эрика Клэптона и многих других. Но английская группа Dead Freights, друзья и соратники Пита Доэрти, которые тоже собираются в Россию, в итоге пока дали для нас онлайн-концерт. Теперь эта традиция должна прижиться и у других зарубежных групп. Кстати, и группа "Ария", несмотря на любовь к живым выступлениям на стадионах, в пору пандемии освоила концерты в Интернете настолько креативно, что не намерена иногда отказываться и от них, когда все ограничения будут сняты.

Deep Purple. Фото: LUDOVIC MARIN / AFP

Кто сильнее Джеймса Бонда

Наверняка, вы обращали внимание на то, как много в клипах некоторых артистов одних и тех же бутылок, одежды с яркими бирками и прочей по сути рекламной продукции. Так, получая от брендов деньги на съемки и расплачиваясь ими за съемки, некоторые и снимают видео. Ибо денег иначе найти бывает нелегко… Но реклама алкоголя в интернете запрещена законом "О рекламе" еще с июля 2012 года. Кажется, на него мало обращали внимание. Теперь в исследовании аналитической платформы Yoloco, появившемся в декабре 2021-го, привели данные о том, что водки многовато в клипах Тимати, Егора Крида, проекта Feduk & Cream Coda. У других больше крен на виски или ром.

Да, начинался этот тренд с фильмов о Джеймсе Бонде: напитки, машины, часы… Но алкоголь из режиссерских идей теперь, похоже, придется исключить, чтобы не нарваться на штрафы Федеральной Антимонопольной Службы.

Адель и ABBA вернулись с феерическим успехом. А "Тату" не смогли

Шесть лет не выпускала альбомов Адель, еще дольше - около сорока - воссоединившаяся в полном составе ABBA. Все они ныне на вершинах хит-парадах мира, есть претензии на Grammy. А вот у группы "Тату" не получилось. В ноябре состоялся трибьют-концерт в честь 20-летия их первого альбома "200 по встречной", песни дуэта записали даже Пугачева и Долина. Ждали и Юлю Волкову с Леной Катиной, планировалось, что они снова споют вместе. Но на концерт в свою честь они обе так и не приехали. Говорят, снова поругались, увы. Но ничего. Есть еще весь 2022 год, чтобы помириться. Будем ждать.

Фото: Adam Pantozzi/ NBAE/ Getty Images/ AFP

Что дальше

"Восстановление концертной индустрии началось только со второй половины 2020 года и в крайне небольшом объеме. Для предпринимателей, не имеющих бюджетного финансирования, доходы сократились от 90 на 100 процентов, то есть деятельность их практически прекратилась… Но к концу 2021 года наметилась тенденция к восстановлению, считает ведущий российский музыкальный эксперт, главный редактор агентства Intermedia Евгений Сафронов. - Прогноз по итогам этого года составляет 25-30 миллиардов рублей, что, конечно, очень далеко от уровня "доковидного" 2019 года. Но дает некоторые надежды..." Пусть так и будет.