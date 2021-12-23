В России появился препарат от COVID-19

Российский Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции под названием "Мир-19". Об этом говорится в сообщении Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Особенностью препарата является работа на генном уровне: он избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека, следует из сообщения. Как уточнила глава ФМБА Вероника Скворцова, установлена полная идентичность препарата и мишени в геноме всех известных линий вируса, включая "омикрон". "Не выявлено ни одной мутации. Что делает препарат универсальным против разных вариантов SARS-CoV-2", - подчеркнула она.

Доклинические исследования выявили выраженный противовирусный эффект препарата в отношении SARS-CoV-2 (снижение вирусной нагрузки в 10 тысяч раз) и его низкую токсичность, уточняют в ФМБА. В ходе клинических испытаний была доказана безопасность и эффективность препарата, отмечают в ФМБА. "Зарегистрированный препарат предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара", - пояснил директор ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА Муса Хаитов.