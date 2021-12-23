В России разработали программу для электронных судебных приказов

Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил о планах подключить системы искусственного интеллекта к процедуре вынесения судебных приказов. Напомним, приказной порядок - это упрощенная процедура взыскания бесспорных долгов. Суд выписывает приказ по заявлению одной из сторон. Если должник не согласен, то достаточно одного слова, чтобы приказ был отменен. В таком случае разбирательство будет проходить в обычном порядке.

Как рассказал Виктор Момотов, количество судебных приказов резко выросло: "С 2011 по 2019 год количество судебных приказов, выданных мировыми судьями, возросло в три раза с 6 млн до 19,8 млн, а в 2020 году по сравнению с предшествующим годом выросло на 20,7% и составило 23,9 млн судебных приказов. В процентном соотношении судебные приказы в 2020 году составили 95,5% от всех вынесенных мировыми судьями решений по гражданским и административным делам".

В приказном порядке можно взыскать долги по алиментам, ЖКХ, налогам и т.п. "Приказное производство - это эффективный способ разрешения бесспорных дел и оперативной защиты участников правоотношений, которое осуществляется путем обмена документами без проведения судебного заседания, - говорит Виктор Момотов. - При разрешении бесспорных требований судья выполняет формальную и в какой-то степени рутинную функцию, однако столь внушительный объем дел, рассматриваемых в порядке приказного производства приводит к тому, что судьи вынуждены большую часть рабочего времени уделять вынесению судебных приказов. При этом дела, рассматривающиеся по существу, требуют большего внимания, в связи с чем им необходимо отдавать приоритет".

По его словам, в целях снижения нагрузки на мировых судей в части рассмотрения бесспорных требований Судебным департаментом при Верховном Суде РФ предусмотрен перевод документооборота в электронную форму. Для этого разработана программа формирования судебных приказов с использованием конструктора шаблонов. Типовые бланки разработаны Судебным департаментом и согласованы с Верховным судом Российской Федерации. "В Белгородской области на трех участках мировых судей тестируется программа в части вынесения судебных приказов при взыскании с граждан имущественного, транспортного и земельного налогов, - сообщил Виктор Момотов. - Применение слабого искусственного интеллекта при рассмотрении дел в порядке приказного производства в дальнейшем позволит значительно снизить нагрузку на мировых судей, что положительно отразится на качестве правосудия. При этом права граждан в данном случае не нарушаются, так как за ними сохраняется право направить возражения, что позволяет отменить вынесенный судебный приказ и рассматривать дело уже в порядке искового производства".

Заявление прозвучало сегодня в ходе заседания экспертного клуба имени Д.Н. Замятнина по теме: "Мировая юстиция: состояние, проблемы, перспективы".