В Швеции построили ледяной отель с живыми цветами

В шведской деревне Юккасъярви достроили ледяной отель Icehotel, в котором мебель, посуда, люстры, декор, бар - все изо льда.

Этому отелю уже более 30 лет, но каждый год он выглядит по-новому, так как каждую зиму его отстраивают заново, реализуя самые необычные фантазии художников и декораторов. Стабильным в этом отеле является только холод, высокие цены и толпы туристов, которые не уменьшаются даже во время пандемии коронавируса.

В этот раз декораторы гостиницы решили удивить гостей замороженными цветами. Яркие живые растения там можно увидеть внутри ледяных глыб, из которых построили стены здания.

Традиционными развлечениями гостиницы являются осмотр массивных ледяных фигур на тему популярных фильмов и сказок, ледяной бар, где на ледяных тарелках подают замороженную рыбу или мясо, а в рюмки изо льда наливают горячительные напитки.

Ночь в таком отеле стоит от 14 до 19 тысяч рублей, в зависимости от категории номера. Температура воздуха внутри комнаты - пять градусов. В номере есть небольшой обогреватель. На ледяной кровати лежит спальный мешок и оленьи шкуры. Завтрак входит в стоимость номера и включает в себя алкогольный глинтвейн, который подают прямо в постель. Отдыхающим сразу после пробуждения предлагают согреться в сауне после холодного ночлега.

Если ночью будет невыносимо холодно, то можно перебраться в обычную гостиницу в соседнем здании. Но это будет недешево, так как придется платить за второй номер. Он на пару тысяч дешевле. Зато в нем есть туалет, душ и электричество, которые полностью отсутствуют в ледяных апартаментах.

Фото: Icehotel

В дневное время желающие могут побывать в отеле на экскурсии и посетить фестиваль ледяных фигур. Туристам есть на что посмотреть: уютная ледяная церковь, два ресторана, четыре конференц-зала и колонный зал.

Ледяные гостиницы стали главной фишкой стран Северной Европы. Финны, шведы и норвежцы за большие деньги продают туристам возможность увидеть северное сияние, ощутить по максимуму холод снега и льда.

Фото: Icehotel

Ледяные гостиницы есть также в Канаде и во Франции, но они сильно уступают скандинавам в масштабе и креативе. Так, в Норвегии отстроена самая большая в мире ледяная гостиница, рассчитанная на 30 номеров. Она же самая дорогая в мире, ночь в ней стоит от 40 тысяч рублей. Гостям предлагаются: очень дорогой ледяной ресторан, множество фигур изо льда и церковь.

В Финляндии туристы едут в ледяные гостиницы ради северного сияния. Финские хозяева отеля даже наняли специального работника, который на улице ждет начала северного сияния и сообщает гостям, греющимся коктейлями в ледяном баре, о том, что надо срочно выходить во двор. Тогда все освещение на территории отеля выключают, чтобы сияние было лучше видно.