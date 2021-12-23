В Швеции построили ледяной отель с живыми цветами

Новости

Путин заявил о нехватке рабочих рук в России 12:43
СМИ: В ЕС потребовали от Зеленского освободить Медведчука 12:29
В Минске планируется подготовить 28 проектов новых законов 12:14
В Подмосковье резко подешевеет загородная недвижимость 12:03
Оперштаб: В Москве выявлено 3062 новых случая COVID-19 12:01
Лукашенко полагает, что система управления в стране может быть отстроена заново 11:59
Жители коммуналок в Подмосковье при реновации получат по отдельной квартире 11:50
Первые пассажиры проехали на фирменном поезде "Мои документы" 11:45
Москва и Петербург выбыли из топ-10 городов мира по росту цен на жилье 11:42
В России построили завод боевых беспилотников 11:15
США обнаружили пособников террористов в Бразилии 11:07
Журналистов перед пресс-конференцией Путина обработали частицами серебра 11:00
Сбербанк снизил первый взнос по ряду ипотечных программ 10:49
Новые правила въезда грузовиков в столицу заработают с 1 января 2022 года 10:48
В Москве нарушения в сфере недвижимости будет выявлять робособака 10:34
Наталья Сергунина: Экспозицию Москвы на Экспо-2020 в Дубае посетили более 350 тысяч человек 10:17
Минэнерго пояснило новые правила расчета тарифов на свет для населения 10:15
Минприроды назвало города с самым грязным воздухом 10:14
Ученые опубликовали уникальный снимок "космических молний" 10:04
ВСУ впервые провели в Донбассе стрельбы с использованием комплексов Javelin 09:44
Украинцы промазали из Javelin на учениях 09:25
Бурятии направят более 4,1 млрд рублей по проекту "Сохранение озера Байкал" 09:17
Тимошенко назвала диверсией энергетическую политику правительства Украины 09:11
Синоптик обнаружил редкую "алмазную пыль" в атмосфере Москвы 08:52
ФАС: Новые правила расчета тарифов на электроэнергию не вызовут рост цен 08:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 11:14
Рубрика: Общество

В Швеции построили ледяной отель с живыми цветами

Текст: Надежда Ермолаева
В шведской деревне Юккасъярви достроили ледяной отель Icehotel, в котором мебель, посуда, люстры, декор, бар - все изо льда.
Фото: Icehotel Фото: Icehotel
Фото: Icehotel

Этому отелю уже более 30 лет, но каждый год он выглядит по-новому, так как каждую зиму его отстраивают заново, реализуя самые необычные фантазии художников и декораторов. Стабильным в этом отеле является только холод, высокие цены и толпы туристов, которые не уменьшаются даже во время пандемии коронавируса.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
Горные курорты Сочи подготовились к наплыву гостей в новогодние праздники

В этот раз декораторы гостиницы решили удивить гостей замороженными цветами. Яркие живые растения там можно увидеть внутри ледяных глыб, из которых построили стены здания.

Традиционными развлечениями гостиницы являются осмотр массивных ледяных фигур на тему популярных фильмов и сказок, ледяной бар, где на ледяных тарелках подают замороженную рыбу или мясо, а в рюмки изо льда наливают горячительные напитки.

Ночь в таком отеле стоит от 14 до 19 тысяч рублей, в зависимости от категории номера. Температура воздуха внутри комнаты - пять градусов. В номере есть небольшой обогреватель. На ледяной кровати лежит спальный мешок и оленьи шкуры. Завтрак входит в стоимость номера и включает в себя алкогольный глинтвейн, который подают прямо в постель. Отдыхающим сразу после пробуждения предлагают согреться в сауне после холодного ночлега.

Если ночью будет невыносимо холодно, то можно перебраться в обычную гостиницу в соседнем здании. Но это будет недешево, так как придется платить за второй номер. Он на пару тысяч дешевле. Зато в нем есть туалет, душ и электричество, которые полностью отсутствуют в ледяных апартаментах.

Фото: Icehotel

В дневное время желающие могут побывать в отеле на экскурсии и посетить фестиваль ледяных фигур. Туристам есть на что посмотреть: уютная ледяная церковь, два ресторана, четыре конференц-зала и колонный зал.

Ледяные гостиницы стали главной фишкой стран Северной Европы. Финны, шведы и норвежцы за большие деньги продают туристам возможность увидеть северное сияние, ощутить по максимуму холод снега и льда.

Фото: Icehotel

Ледяные гостиницы есть также в Канаде и во Франции, но они сильно уступают скандинавам в масштабе и креативе. Так, в Норвегии отстроена самая большая в мире ледяная гостиница, рассчитанная на 30 номеров. Она же самая дорогая в мире, ночь в ней стоит от 40 тысяч рублей. Гостям предлагаются: очень дорогой ледяной ресторан, множество фигур изо льда и церковь.

В Финляндии туристы едут в ледяные гостиницы ради северного сияния. Финские хозяева отеля даже наняли специального работника, который на улице ждет начала северного сияния и сообщает гостям, греющимся коктейлями в ледяном баре, о том, что надо срочно выходить во двор. Тогда все освещение на территории отеля выключают, чтобы сияние было лучше видно.

Фото: Icehotel
Общество Ежедневник Образ жизни В мире Европа Швеция Экономика Туризм

Главное сегодня

Видеотрансляция: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Путин: Экономика России восстановилась гораздо быстрее
"Нафтогаз" заявил об истощении украинских месторождений на 80%
Миллер назвал срок готовности обеих ниток "Северного потока-2" к запуску
В ПФР рассказали, как изменится возраст выхода на пенсию в 2022 году
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год