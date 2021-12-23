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23.12.2021 20:50
Рубрика: В мире

В США вскрыли капсулу времени 1887 года

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8643)
Альманах, пара книг, конверт и серебряная монета - таковы исторические сокровища, извлеченные исследователями из капсулы времени, которая около 134 лет ждала своего часа под пьедесталом памятника генералу Роберту Ли в американском Ричмонде (штат Вирджиния). Предположительно капсула была заложена в 1887 году при строительстве монумента, который власти штата теперь распорядились снести.
В капсулу времени попала вода, поэтому книги и конверт эксперты извлекали предельно осторожно. Фото: АР В капсулу времени попала вода, поэтому книги и конверт эксперты извлекали предельно осторожно. Фото: АР
В капсулу времени попала вода, поэтому книги и конверт эксперты извлекали предельно осторожно. Фото: АР

Саму статую генерала, который руководил армией Конфедерации штатов Юга в годы гражданской войны в США (1861-1865), демонтировали еще в сентябре. Но хотя в архивах и говорилось о заложенной капсуле, найти ее не удавалось больше трех месяцев. Небольшую коробку из свинца обнаружили не там, где ожидалось. Ее перевезли в специальную мастерскую, где у специалистов долго не получалось ее вскрыть.

Фото: REUTERS
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Когда спустя пять часов крышка все же поддалась, выяснилось, что капсула не сохранила герметичность, поэтому бумажные артефакты изрядно промокли. Исследователи пока не стали их открывать, опасаясь повредить, а отправили на сушку. Наконец, и содержимое послания вызвало вопросы. Историки разыскали в архивах XIX выпуск газеты The New York Times того времени, в котором описывается закладка капсулы, и с удивлением обнаружили расхождения между статьей и реальностью. Во-первых, контейнер должен был быть больше по размерам и сделан из меди, а не свинца. Во-вторых, в содержимом статья обещала фотографию Авраама Линкольна в гробу, что, конечно, было бы большой находкой для историков. Но ее нет, как нет и описанных в статье примерно 60 различных предметов, связанных с Конфедеративными Штатами Америки (КША) и гражданской войной. Поэтому часть исследователей предполагают, что под демонтируемым пьедесталом может до сих пор находиться еще одна капсула, о которой и написано в старом выпуске The New York Times.

Крышку капсулы открыл лично губернатор-демократ Вирджинии Ральф Нортэм, который в прошлом году на волне охватившей либеральную часть Америки борьбы за расовое равенство и приказал снести статую. Он назвал это "важным для истории моментом, который должен пролить свет на то, о чем думали предки". В сентябре, когда начался демонтаж памятника Роберту Ли, губернатор заявлял: "Этот монумент и капсула под ним отражают Вирджинию такой, какой она была в 1890 году, - пришло время их убрать, с тем чтобы наши общественные места лучше отражали, кем мы являемся в 2021 году". Нортэм уверен, что штату не нужны памятники, прославляющие конфедератов, поскольку нынешняя Вирджиния "инклюзивна и разнообразна".

Напомним, в годы гражданской войны Ричмонд был столицей конфедератов, и с тех пор на местной Моньюмент-авеню стояли статуи военачальников и политических лидеров Юга того времени. На фоне острой дискуссии по расовым вопросам в американском обществе в последние годы все больше спорили о том, что делать с памятниками конфедератам. Борцы за права темнокожих требовали сноса памятников южанам, считая их прославлением расистского прошлого США. Их оппоненты настаивают, что памятники - это отражение истории американского Юга и его наследия.

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