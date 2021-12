В США вскрыли капсулу времени 1887 года

Альманах, пара книг, конверт и серебряная монета - таковы исторические сокровища, извлеченные исследователями из капсулы времени, которая около 134 лет ждала своего часа под пьедесталом памятника генералу Роберту Ли в американском Ричмонде (штат Вирджиния). Предположительно капсула была заложена в 1887 году при строительстве монумента, который власти штата теперь распорядились снести.

Саму статую генерала, который руководил армией Конфедерации штатов Юга в годы гражданской войны в США (1861-1865), демонтировали еще в сентябре. Но хотя в архивах и говорилось о заложенной капсуле, найти ее не удавалось больше трех месяцев. Небольшую коробку из свинца обнаружили не там, где ожидалось. Ее перевезли в специальную мастерскую, где у специалистов долго не получалось ее вскрыть.

Когда спустя пять часов крышка все же поддалась, выяснилось, что капсула не сохранила герметичность, поэтому бумажные артефакты изрядно промокли. Исследователи пока не стали их открывать, опасаясь повредить, а отправили на сушку. Наконец, и содержимое послания вызвало вопросы. Историки разыскали в архивах XIX выпуск газеты The New York Times того времени, в котором описывается закладка капсулы, и с удивлением обнаружили расхождения между статьей и реальностью. Во-первых, контейнер должен был быть больше по размерам и сделан из меди, а не свинца. Во-вторых, в содержимом статья обещала фотографию Авраама Линкольна в гробу, что, конечно, было бы большой находкой для историков. Но ее нет, как нет и описанных в статье примерно 60 различных предметов, связанных с Конфедеративными Штатами Америки (КША) и гражданской войной. Поэтому часть исследователей предполагают, что под демонтируемым пьедесталом может до сих пор находиться еще одна капсула, о которой и написано в старом выпуске The New York Times.

Крышку капсулы открыл лично губернатор-демократ Вирджинии Ральф Нортэм, который в прошлом году на волне охватившей либеральную часть Америки борьбы за расовое равенство и приказал снести статую. Он назвал это "важным для истории моментом, который должен пролить свет на то, о чем думали предки". В сентябре, когда начался демонтаж памятника Роберту Ли, губернатор заявлял: "Этот монумент и капсула под ним отражают Вирджинию такой, какой она была в 1890 году, - пришло время их убрать, с тем чтобы наши общественные места лучше отражали, кем мы являемся в 2021 году". Нортэм уверен, что штату не нужны памятники, прославляющие конфедератов, поскольку нынешняя Вирджиния "инклюзивна и разнообразна".

Напомним, в годы гражданской войны Ричмонд был столицей конфедератов, и с тех пор на местной Моньюмент-авеню стояли статуи военачальников и политических лидеров Юга того времени. На фоне острой дискуссии по расовым вопросам в американском обществе в последние годы все больше спорили о том, что делать с памятниками конфедератам. Борцы за права темнокожих требовали сноса памятников южанам, считая их прославлением расистского прошлого США. Их оппоненты настаивают, что памятники - это отражение истории американского Юга и его наследия.