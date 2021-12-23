В суд направлено дело о хищении 400 миллионов рублей у "Связь-Банка"

Закончено расследование дела о хищении денег "Связь-Банка" бывшим директором компании по производству растительных масел ЗАО "Ойл Продакшн" Николаем Роднищевым. Уголовное дело объемом в 57 томов после утверждения обвинительного заключения прокуратурой было направлено в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Роднищев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы, а также в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Сотрудники Следственного департамента МВД, которые вели это уголовное дело, установили, что в противоправной деятельности участвовали бенефициар ЗАО группа компаний "Маслопродукт" Алексей Бажанов, бывший директор ЗАО "Ойл Продакшн" Николай Роднищев, финансовый консультант Ольга Яудземис и их сообщники из числа сотрудников ЗАО "Ойл Продакшн". В 2013 году они направили в "Связь-Банк" заведомо недостоверные сведения о наличии и количестве залогового имущества в собственности ООО "Вектор-Д" и ЗАО "Ойл Продакшн". На основании этих документов они получили кредит в 400 млн рублей на закупку отечественного сельсхозсырья для первичной и промышленной переработки.

Как считает следствие, все эти деньги были похищены через фиктивные операции фирм, которые были подконтрольны фигурантам дела. Так, например, были куплены простые векселя инвестиционного банка на сумму 150 млн рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению. Как сообщила Ирина Волк, во время расследования уголовного дела было проведено более 60 обысков и выемок. Изъято большое количество финансово-хозяйственной документации о деятельности более 40 юридических лиц, входящих в ЗАО "Группа Компаний "Маслопродукт". По уголовному делу проведен ряд экспертиз, выводы которых помогли следствию собрать доказательства причастности обвиняемого к инкриминируемым деяниям. По ходатайству следователя на имущество Николая Роднищева и его родственников наложен арест. Алексей Бажанов и Ольга Яудземис находятся с 2014 года в международном розыске по каналам Интерпола. При этом установлено, что Бажанов находится на территории Великобритании. Однако в ноябре 2020 года Лондон официально отказал в его экстрадиции в Россию.