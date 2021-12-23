В Украине объявили о постановке на воинский учет женщин моложе 60 лет

Бравурные заявления представителей официального Киева о значительных подвижках в установлении мира в Донбассе имеют все более короткий срок жизни в СМИ. Во-первых, их все чаще опровергают, во-вторых, не осталось никаких надежд на способность президента Зеленского выполнять взятые на себя обязательства и делать что-либо не ради личного пиара.

Так произошло и с некими "десятью шагами" по активизации переговорного процесса, которые по заданию главы Украины якобы представил глава офиса Андрей Ермак. Выяснилось, что ни представители республик, ни ОБСЕ этот план официально не получали, да и сам он оказался, мягко говоря, не прорывным. "Данные шаги были в неофициальном порядке переданы России две недели назад, но никогда не направлялись Киевом на рассмотрение в контактную группу. Первые три шага, выполнение которых зависит исключительно от воли Киева, как было сказано выше, неизменно блокируются Украиной как до, так и после получения от нее указанного документа. Не были они выполнены и сегодня. Это касается вопросов перемирия, открытия пунктов пропуска и освобождения удерживаемых лиц. Сегодняшнее заседание - еще одно подтверждение тому, что украинские "10 шагов" являются лишь имитацией активности в урегулировании конфликта", - прокомментировал инициативу Киева глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов.

Не имитацией, а манипуляцией, если не сказать прямо - ложью, оказалось и заявление Ермака о достигнутых его "многомесячными усилиями" договоренности о так называемом "рождественском перемирии". Этот фокус примитивен: сначала Украина официально - приказом главнокомандующего ВСУ - дезавуирует условия всеобъемлющего режима прекращения огня режима от июля прошлого года и разрешает солдатам на передовой открывать огонь без приказа командования и в обход инструмента совместного центра по контролю (СЦКК). Потом, когда возникает надобность, глава офиса президента заявляет о согласии привести на время украинских боевиков в чувство, объявляя это небывалым продвижением и достижением. Собственно, заявления Ермака уже опроверг представитель Луганска в ТКГ Родион Мирошник.

"На последнем заседании уже в очередной раз из-за недоговороспособности Украины не смогли согласовать даже заявление о восстановлении режима прекращения огня", - написал он в Telegram-канале. Имитировать бурную деятельность, врать и изворачиваться Зеленский и компания вынуждены из-за звучащих от западных партнеров намеков на необходимость реального, а не мнимого исполнения Минских соглашений в полном объеме, в том числе политической части. Вот только сделано это, исходя из образа мысли и действий нынешней киевской верхушки, по доброй воле, очевидно, не будет. Тем временем Министерство обороны Украины выпустило указ о постановке на воинский учет женщин, вплоть до 60 лет. Потенциальной мобилизации подлежат представительницы десятков специальностей - от журналистов и бухгалтеров до стоматологов и массажистов, вне зависимости от наличия детей, неполной семьи, проблем со здоровьем. За отказ от постановки на воинский учет может последовать штраф. Украинские юристы уже пророчат толпы "уклонисток", оспаривающих откровенно глупый приказ в судах.