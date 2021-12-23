В Украине объявили о постановке на воинский учет женщин моложе 60 лет

Новости

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали первую фотографию своей дочери 21:39
"Ньюкасл" намерен приобрести Азмуна 21:38
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на ЧР в Питере 21:30
Гинцбург объяснил, в чем главная опасность “омикрона” для России 21:03
Захарова: Надеемся, что Киев выполнит свои обязательства по прекращению огня 20:55
Псаки: США готовы к переговорам с Россией по безопасности в начале января 20:43
Диетолог назвала простую привычку, спасающую от ожирения 20:39
Министр Чекунков объяснил, почему во Владивостоке дорогое жилье 20:28
Тульские власти временно отменили QR-коды для общепита 20:07
Владимир Путин про обещания НАТО: Нас надули 19:43
Стало известно, когда планируется закончить объединение ПФР и ФСС 19:21
Chevrolet привезет в Россию обновленный Traverse. Подробности 18:58
На Украине заявили об угрозе раздела страны Польшей, Венгрией и Румынией 18:56
В Москве в ДТП с автобусом ранены 10 человек 18:56
Япония заинтересована в новом морском маршруте на Дальний Восток 18:46
В Москве четыре человека ранены в крупном ДТП с автобусом 18:45
Пушилин заявил об угрозе применения Украиной химоружия в Донбассе 18:45
Синицина-Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧР, превысив мировой рекорд 18:43
В Крыму и Севастополе построят более 80 вышек мобильной связи 18:43
Суд арестовал второго подозреваемого в избиении фигуриста Соловьева 18:20
"Спартак" и ЦСКА сыграют в РПЛ 26 февраля 18:15
В Улан-Удэ объявили нерабочий день для бюджетников из-за аварии на ТЭЦ 17:48
Сенатор назвала два варианта индексации пенсий по реальному уровню инфляции 17:40
На МКАД установят новые камеры с нейросетью 17:37
В Крыму QR-коды в торговых центрах отменили до 20 января 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 21:01
Рубрика: В мире

В Украине объявили о постановке на воинский учет женщин моложе 60 лет

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8643)
Бравурные заявления представителей официального Киева о значительных подвижках в установлении мира в Донбассе имеют все более короткий срок жизни в СМИ. Во-первых, их все чаще опровергают, во-вторых, не осталось никаких надежд на способность президента Зеленского выполнять взятые на себя обязательства и делать что-либо не ради личного пиара.
Обещаниям "перемирия" со стороны Киева верить сложно, поэтому бойцы сил Народной милиции ЛНР наготове. Фото: Александр Река/ТАСС Обещаниям "перемирия" со стороны Киева верить сложно, поэтому бойцы сил Народной милиции ЛНР наготове. Фото: Александр Река/ТАСС
Обещаниям "перемирия" со стороны Киева верить сложно, поэтому бойцы сил Народной милиции ЛНР наготове. Фото: Александр Река/ТАСС

Так произошло и с некими "десятью шагами" по активизации переговорного процесса, которые по заданию главы Украины якобы представил глава офиса Андрей Ермак. Выяснилось, что ни представители республик, ни ОБСЕ этот план официально не получали, да и сам он оказался, мягко говоря, не прорывным. "Данные шаги были в неофициальном порядке переданы России две недели назад, но никогда не направлялись Киевом на рассмотрение в контактную группу. Первые три шага, выполнение которых зависит исключительно от воли Киева, как было сказано выше, неизменно блокируются Украиной как до, так и после получения от нее указанного документа. Не были они выполнены и сегодня. Это касается вопросов перемирия, открытия пунктов пропуска и освобождения удерживаемых лиц. Сегодняшнее заседание - еще одно подтверждение тому, что украинские "10 шагов" являются лишь имитацией активности в урегулировании конфликта", - прокомментировал инициативу Киева глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов.

Пушилин заявил об угрозе применения Украиной химоружия в Донбассе

Не имитацией, а манипуляцией, если не сказать прямо - ложью, оказалось и заявление Ермака о достигнутых его "многомесячными усилиями" договоренности о так называемом "рождественском перемирии". Этот фокус примитивен: сначала Украина официально - приказом главнокомандующего ВСУ - дезавуирует условия всеобъемлющего режима прекращения огня режима от июля прошлого года и разрешает солдатам на передовой открывать огонь без приказа командования и в обход инструмента совместного центра по контролю (СЦКК). Потом, когда возникает надобность, глава офиса президента заявляет о согласии привести на время украинских боевиков в чувство, объявляя это небывалым продвижением и достижением. Собственно, заявления Ермака уже опроверг представитель Луганска в ТКГ Родион Мирошник.

"На последнем заседании уже в очередной раз из-за недоговороспособности Украины не смогли согласовать даже заявление о восстановлении режима прекращения огня", - написал он в Telegram-канале. Имитировать бурную деятельность, врать и изворачиваться Зеленский и компания вынуждены из-за звучащих от западных партнеров намеков на необходимость реального, а не мнимого исполнения Минских соглашений в полном объеме, в том числе политической части. Вот только сделано это, исходя из образа мысли и действий нынешней киевской верхушки, по доброй воле, очевидно, не будет. Тем временем Министерство обороны Украины выпустило указ о постановке на воинский учет женщин, вплоть до 60 лет. Потенциальной мобилизации подлежат представительницы десятков специальностей - от журналистов и бухгалтеров до стоматологов и массажистов, вне зависимости от наличия детей, неполной семьи, проблем со здоровьем. За отказ от постановки на воинский учет может последовать штраф. Украинские юристы уже пророчат толпы "уклонисток", оспаривающих откровенно глупый приказ в судах.

В мире экс-СССР Украина Блокада Донбасса

Главное сегодня

Пресс-конференция Путина. Главное
Путин рассказал, насколько должны вырасти пенсии в 2022 году
Путин сравнил с коронавирусом новую гендерную этику Запада
Путин напомнил об истории: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри
Миллер назвал срок готовности обеих ниток "Северного потока-2" к запуску
Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен
В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди