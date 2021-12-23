Верховный суд объяснил, когда гражданина можно удалить из зала суда

Суды смогут выставлять за дверь граждан, поднимающих скандалы в ходе заседания. А за долгие речи или постоянные споры с выступающими участнику процесса могут ограничить время его собственного выступления.

Соответствующие разъяснения даны в принятом постановлении пленума Верховного суда России "О применении Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции". Конечно, документ касается только арбитражных процессов. Но аналогичные нормы заложены в ГПК. Так что нет причин сомневаться: такие же подходы будут распространены и на гражданские споры.

Пленум напоминает, что к лицам, допустившим нарушение порядка в судебном заседании или не подчиняющимся законным распоряжениям председательствующего, арбитражный суд вправе применить после предупреждения меру процессуального принуждения в виде удаления лица из зала судебного заседания. Иными словами, если человек скандалит и не реагирует на замечания, его могут выставить из зала. Если крик подняли несколько человек, удалят всю группу.

Если участник процесса регулярно перебивает судью, не дает выступать на процессе другим, то и ему могут ограничить время выступления. А за скандалы могут и вовсе выставить за дверь

Кроме того, закон разрешает ограничивать время выступления участников процесса, чьих слов слишком много и в них много лишнего. Как пояснил пленум, самовольное нарушение порядка выступления (а оно как раз дает право включить таймер на выступление) может заключаться, например, в том, что участник судебного разбирательства прерывает председательствующего или выступления участвующих в деле лиц. То есть если не даешь говорить другим, будь готов, что и тебе не позволят многословное выступление. "Таким образом, правовые позиции, зафиксированные в постановлении, направлены на поддержание высоких профессиональных стандартов культуры поведения в зале судебных заседаний, - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Участники процессов в арбитражных судах должны проявлять профессионализм, избегать излишне эмоционального поведения, скандалов и прочего. Высокую культуру поведения отличает уважительное отношение к оппонентам, соблюдение установленных правил".

Почетный адвокат России, заведующий бюро адвокатов Никита Филиппов замечает, что данные правила, несмотря на необходимость их регулярного применения, крайне редко становятся предметом разъяснений на уровне постановлений пленума. Поэтому принятый документ крайне важен.

По его словам, отдельные его положения отражают инициативу Верховного суда по реформированию современной системы арбитражного судопроизводства.