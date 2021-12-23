Верховный суд предложил во внесудебном порядке взыскивать долги по налогам

Новости

Япония заинтересована в новом морском маршруте на Дальний Восток 18:46
В Москве четыре человека ранены в крупном ДТП с автобусом 18:45
Пушилин заявил об угрозе применения Украиной химоружия в Донбассе 18:45
Синицина-Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧР, превысив мировой рекорд 18:43
Суд арестовал второго подозреваемого в избиении фигуриста Соловьева 18:20
"Спартак" и ЦСКА сыграют в РПЛ 26 февраля 18:15
В Улан-Удэ объявили нерабочий день для бюджетников из-за аварии на ТЭЦ 17:48
Сенатор назвала два варианта индексации пенсий по реальному уровню инфляции 17:40
На МКАД установят новые камеры с нейросетью 17:37
В Крыму QR-коды в торговых центрах отменили до 20 января 17:20
Минвостокразвития: Котлы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ запустят утром 24 декабря 17:14
Володин заявил о вкладе парламентариев в реализацию программ Союза РФ и РБ 17:08
Путин рассказал, как понимает свободу творчества 16:56
Владимир Путин пообещал изучить проблему с водоснабжением в Дагестане 16:49
Собянин: В 2022 году планируется открыть 10 новых и реконструированных станций Московских центральных диаметров 16:45
Путин выступит с Посланием в начале 2022 года 16:37
Путин рассказал, что ему не хватает личного общения 16:35
Большая пресс-конференция Владимира Путина длилась почти четыре часа 16:31
Путин рассказал, что принесет ему счастье и оптимизм в следующем году 16:26
Путин: Необходимо выстроить помощь взрослым больным орфанными заболеваниями 16:18
Путин анекдотом объяснил, почему не берет Мишустина в тайгу 16:16
Путин: Женский спорт может исчезнуть из-за допуска сменивших пол мужчин 16:16
Путин: Новые школы будут строиться прежде всего на селе 16:08
Путин рассказал, как противостоять оттоку населения с Дальнего Востока 16:06
В Москве разработали программы допобразования по вопросам антитеррористической защищенности объектов 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 17:29
Рубрика: Власть

Верховный суд предложил во внесудебном порядке взыскивать долги по налогам

Текст: Владислав Куликов
Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил о готовящемся предложении взыскивать во внесудебном порядке с граждан долги по налогам. По его мнению, данная мера позволит снизить нагрузку на мировых судей.
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

"За 9 месяцев 2021 года мировыми судьями было рассмотрено 2 миллиона 800 тысяч дел данной категории, - рассказал он. - Большая часть таких дел не содержит правового спора, в связи с чем возражения должников поступили только в отношении 5 процентов судебных приказов о взыскании налоговой задолженности".

Фото: РИА Новости
Суды начали забирать землю у владельцев заброшенных участков

Заявление прозвучало сегодня в ходе заседания экспертного клуба имени Д.Н. Замятнина по теме: "Мировая юстиция: состояние, проблемы, перспективы".

"Верховным судом России подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - сообщил Виктор Момотов. - Данная процедура будет аналогичной предусмотренной в настоящее время в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и предусматривает право должника в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменные возражения, при поступлении которых взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке".

Таким образом, если дело очевидное, налоговой не придется обращаться в суд. Допустим, когда человек не оплатил в срок транспортный налог. Если же у человека будут какие-то возражения, он сможет оспорить в суде приказ налоговой инспекции.

Власть Право Административное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

Главное сегодня

Путин рассказал, насколько должны вырасти пенсии в 2022 году
Путин сравнил с коронавирусом новую гендерную этику Запада
Путин напомнил об истории: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри
Путин ответил на вопрос о пытках в местах лишения свободы
Миллер назвал срок готовности обеих ниток "Северного потока-2" к запуску
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими