Верховный суд предложил во внесудебном порядке взыскивать долги по налогам

Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил о готовящемся предложении взыскивать во внесудебном порядке с граждан долги по налогам. По его мнению, данная мера позволит снизить нагрузку на мировых судей.

"За 9 месяцев 2021 года мировыми судьями было рассмотрено 2 миллиона 800 тысяч дел данной категории, - рассказал он. - Большая часть таких дел не содержит правового спора, в связи с чем возражения должников поступили только в отношении 5 процентов судебных приказов о взыскании налоговой задолженности".

Заявление прозвучало сегодня в ходе заседания экспертного клуба имени Д.Н. Замятнина по теме: "Мировая юстиция: состояние, проблемы, перспективы".

"Верховным судом России подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - сообщил Виктор Момотов. - Данная процедура будет аналогичной предусмотренной в настоящее время в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и предусматривает право должника в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменные возражения, при поступлении которых взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке".

Таким образом, если дело очевидное, налоговой не придется обращаться в суд. Допустим, когда человек не оплатил в срок транспортный налог. Если же у человека будут какие-то возражения, он сможет оспорить в суде приказ налоговой инспекции.