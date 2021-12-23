Владимир Путин обсудил стимулирование инвестиций

Президент встретился в Кремле с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком и получил приглашение на февральский форум. В декабре организации исполнилось 20 лет.

Сейчас в "Деловой России" свыше семи тысяч предпринимателей, в основном представителей частного несырьевого бизнеса. Репик надеется, что именно такие компании смогут стать основой для перехода на новую модель роста экономики, помочь росту благосостояния граждан, выполнить все указы и национальные цели развития. Он пригласил главу государства на форум в начале февраля 2022 года. "Живой диалог с представителями бизнеса для государства крайне важен", - заметил Владимир Путин, добавив, что важна и верная реакция с обеих сторон. "У нас это в целом получается", - оценил он.

Председатель "Деловой России" перечислил набор тем, которые вызывают наибольшую поддержку у бизнеса и которые предполагается обсудить на форуме. "Это успех регуляторной гильотины", - начал он, добавив, что здесь многое, что получилось, отменено почти 12 с лишним тысяч старых, неадекватных актов, вместо принято 447. "Получается хорошо. А когда получается хорошо, больше хочется продолжать. Хочется распространить эту работу на ведомственные письма, на избыточные формы отчетности", - заметил он.

Следующий блок - консультации с регуляторами. "Здесь блестящий абсолютно был запущен проект Федеральной налоговой службой по так называемым консультациям, по мотивированному мнению, разъяснениям, когда инвестор может запросить, что будет, получить мнение и в рамках этого работать", - сообщил Репик и предложил распространить этот "пилот" и на другие ведомства. "Мы ведем работу активно с Росприроднадзором, а это очень на самом деле важная сейчас для запуска новых инвестпроектов структура, и очень руководство в этом плане нам помогает, Федеральная таможенная служба", - перечислил он. "У каждого ведомства есть своя специфика, тем не менее подходы могут быть общими", - прокомментировал Путин.

Самый большой блок - стимулирование инвестиционной деятельности. "Сейчас мы находимся вообще в периоде больших ставок в экономике. К сожалению, именно так, и поэтому необходимо задействовать новые механизмы кредитования, помогать", - сказал докладчик, упомянув инвестиционный налоговый вычет и налоговые кредиты. "Здесь, кстати, тоже спасибо правительству, в COVID почти 55 миллиардов рублей было отсрочек налоговых для бизнеса", - подсчитал он.

По мнению Репика, российская экономика почти лучше всех преодолела тяжелый стресс и удар пандемии, и сейчас нужно уже говорить не только о работе в режиме "спасения утопающих", но в режиме как раз стимулирования инвестиций. "Это правильно. Но вот, по данным Центрального банка, все-таки объемы инвестиций не сократились", - заметил Путин. "Не сократились", - кивнул собеседник, добавив, что нужно обеспечить широту и охват инвестициями регионов и отраслей. И здесь следует помогать еще и тем регионам, у которых нет собственной сбалансированности бюджета, может быть, компенсировать часть выпадающих доходов из федерального бюджета, предложил он.

Власти и бизнесу крайне важно не просто быть в диалоге, но и слышать друг друга

"Когда я сказал про Центральный банк, имел в виду прежде всего объемы кредитования, конечно. Но это, собственно, и уровень инвестиций", - уточнил президент. "Корпоративное кредитование на сегодняшний момент стало дороже, мы все это понимаем. Это связано, конечно, наверное, с инфляцией, которую мы импортируем. Не очень ответственно ведет себя ряд наших зарубежных коллег, которые деньги печатают, вбрасывают в экономику", - оценил Репик. "Мы вынуждены были тоже предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой. Но что делать? Но мы делали это гораздо более осмотрительно", - заметил Путин. "Абсолютно точно", - согласился председатель "Деловой России", выразив надежду, что удастся не только продолжить работу по реализации крупнейших проектов, но и запустить много новых. Может быть, не таких больших, но значимых для разных регионов. "Так и будет", - поддержал президент.