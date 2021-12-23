Владимир Путин про обещания НАТО: Нас надули

Владимир Путин рассказал об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток. Соответсвующее заявление президент сделал в ходе большой пресс-конференции.

"Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули - пять волн расширения НАТО", - уточнил он.

По словам президента, Североатлантический альянс уже разместил свою инфраструктуру в Польше и Румынии. Сейчас НАТО уже "стоит на пороге" России, добавил Путин.

Глава государства также отметил, что это не Россия кому-то угрожает.