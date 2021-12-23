Владимир Путин сегодня проведет большую пресс-конференцию

Сегодня, 23 декабря, в Манеже в полдень начнется большая пресс-конференция Владимира Путина. Это 17-й по счету диалог президента и журналистов. В отличие от прошлого года, несмотря на пандемию, она пройдет полностью в очном формате. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это личное решение Путина.

"Он прекрасно понимает, что это гораздо эффективнее, удобнее для журналистов, и это более востребовано журналистами", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

Кроме того, очному формату способствует и относительно спокойная эпидемиологическая ситуация. "Во-первых, мы технологически адаптировались к условиям пандемии - раз. Мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента", - пояснил пресс-секретарь президента в интервью телеканалу НТВ.

Отметим, что из-за пандемии и требований Роспотребнадзора количество журналистов, приглашенных на пресс-конференцию, все же ограничено. Как следует из опубликованного списка на сайте Кремля, на разговор с президентом аккредитовано 507 человек. По словам Пескова, больше половины из них - региональные журналисты. Он также отметил, что "из федеральных и зарубежных СМИ в первую очередь отбирали тех, кто с нами постоянно на связи, кто постоянно, активно освещает президентскую повестку". Что касается зарубежных СМИ, то, как заверил представитель Кремля, приглашены "практически все, кто здесь аккредитован". Отметим, что среди тех, кто будет присутствовать на мероприятии сегодня, - певец Сергей Шнуров (указан как корреспондент RTVI) и телеведущая Ксения Собчак (медиа OSTOROZHNO)

В начале разговора с журналистами Владимир Путин подведет итоги уходящего года, в том числе он остановится на международной повестке, в которой сейчас наблюдается большая турбулентность, рассказал Песков. "Это и политические итоги - у нас новый парламент, у нас были выборы, это и итоги года с точки зрения международных дел, вы знаете, что таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий", - сказал Песков в интервью НТВ.

Отдельно президент расскажет об экономических итогах года. "Мы более или менее встали на ноги после пандемийного шока", - отметил Песков.

Одна из ежегодных интриг пресс-конференций президента, кроме вопросов и ответов главы государства, - это их продолжительность. Так, самая длительная пресс-конференция шла четыре часа сорок минут, тогда президент ответил более чем на 100 вопросов, это было в 2008 году. В прошлом году Путин разговаривал с журналистами 4 часа 29 минут и за это время ответил на 68 вопросов.

Пресс-конференция президента России Владимира Путина предусматривает свободное общение с прессой, что называется "до последнего", подчеркнул Дмитрий Песков. Несмотря на усеченный формат приглашенных журналистов, ранее пресс-секретарь президента подчеркивал, что "все будет как обычно, все будет то же самое, будет тот же Путин сидеть". "Я буду на своей жердочке сидеть. Сначала я буду вести пресс-конференцию, потом Путин скажет, чтоб я заткнулся, и будет сам вести пресс-конференцию. В этом плане все будет, как всегда", - заявлял он.

Чтобы разместить всех журналистов с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в этом году пресс-конференции пришлось переехать из традиционного места встречи - Центра международной торговли. В Манеже стулья для более чем 500 человек будут расставлены на социальной дистанции 1,5 метра. Представителям СМИ, чтобы принять участие в ежегодной большой пресс-конференции, также необходимо было сдать 3 ПЦР-теста - таковы требования Роспотребнадзора.

Традиционно прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ и телеканал "МИР", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".