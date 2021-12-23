Володин заявил о вкладе парламентариев в реализацию программ Союза РФ и РБ

Необходимо законодательно обеспечить реализацию союзных программ, утвержденных лидерами России и Беларуси. Об этом заявил председатель Парламентского Собрания, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Союзные парламентарии обсудили в Москве, как будут создавать общее законодательное поле.

В Москве состоялось второе заседание 61-й сессии Парламентского Собрания Союза двух стран. Был рассмотрен проект бюджета Союзного государства, в повестке также было внесение изменений в структуру собрания.

"Наша задача - принять необходимые законодательные акты для реализации повестки, которая была поддержана нашими президентами, - подчеркнул Вячеслав Володин. - Поэтому крайне важно в первую очередь самоорганизоваться в этом плане. И то решение, которое сегодня принято по структуре, - это начало большой работы".

По словам спикера, в следующем году парламентариям необходимо работать на конечный результат, оправдывая доверие граждан двух стран.

В ближайшем будущем Россия и Беларусь будут создавать общее законодательное поле, как это делается в Европарламенте для стран Европы. Об этом заявил по итогам заседания председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Мы с Белоруссией всерьез и надолго", - уверен депутат. По его словам, 28 союзных программ говорят о широкой интеграции двух государств

Зампред профильного комитета ГД Артем Туров уточнил, что парламентарии двух стран должны будут принять от трехсот до четырехсот законов для реализации решений лидеров стран.

"Тот шаг, который был сделан лидерами наших стран - Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, - это новый этап в развитии союзного строительства, и для нас, для депутатов, - это отдельная ответственность", - заявил он.

На рассмотрение союзных парламентариев было вынесено предложение об изменении количества комиссий собрания и о распределении предметов ведения. Речь в том числе об увеличении количества постоянных комиссий, функционал которых в большей степени будет заточен на решение задач, связанных с реализацией 28 союзных программам, пояснил председатель Постоянной комиссии Совета республики Национального собрания РБ по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.