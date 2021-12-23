Врачи назвали плюсы и минусы употребления консервированного тунца

Консервированный тунец обладает многими преимуществами: его можно долго хранить, он недорог, и его можно использовать для приготовления множества различных блюд, от салатов до сэндвичей. По большей части включение консервированного тунца в свой рацион может быть отличным дополнением к рациону из-за всех положительных эффектов, которые он может оказать на организм.

Консервированный тунец способствует увеличению потребления белка. По данным министерства сельского хозяйства США, одна банка тунца в масле содержит 46,6 грамма белка, а одна банка тунца в собственном соку содержит 31,7 грамма белка, и может удовлетворить ваши ежедневные потребности в его потреблении. Благодаря жирным кислотам омега-3, содержащимся в консервированном тунце, вы улучшите работу мозга и глаз, просто съев бутерброд с тунцом на обед. Известно, что DHA, жирная кислота омега-3, обладает свойствами улучшения памяти. Кроме того, микроэлементы, содержащиеся в тунце, снижают воспаление и снимают симптомы сухого глаза, сообщает портал eatthis.com.

Несмотря на то, что консервированный тунец в масле действительно имеет преимущества, такие, как наличие большего количества белка, в нем содержится немало калорий и жира, что может привести к увеличению веса. Тунец в масле содержит 56 калорий на 30 грамм и 2 грамма жира, тогда как тунец в собственном соку содержит менее половины этих калорий - 24 на 30 грамм и менее одного грамма жира. При прочих равных, вам следует выбрать тунца в собственном соку, если вы хотите потреблять меньше калорий и жира. Один из ингредиентов консервированного тунца - это натрий, который в больших количествах может вызвать вздутие живота. По данным Института Лайнуса Полинга, банка тунца, независимо в масле или собственном соку, содержит в среднем около четверти дневной нормы натрия. Несмотря на то, что натрий необходим для регулирования жидкости в организме, перебор в употреблении консервированного тунца может привести к вздутию живота.