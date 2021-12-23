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23.12.2021 18:02
Рубрика: Происшествия

ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки

Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России принял постановление, детально прописывающее, как наказывать работодателей за нарушение прав сотрудников - например, задержку зарплаты.
Даже если начальство никогда в глаза не видело своего сотрудника, оно обязано его официально оформить. Фото: Сергей Куксин Даже если начальство никогда в глаза не видело своего сотрудника, оно обязано его официально оформить. Фото: Сергей Куксин
Даже если начальство никогда в глаза не видело своего сотрудника, оно обязано его официально оформить. Фото: Сергей Куксин

Принципиальный момент: трудоустроить сотрудника - это не прихоть, а официальная обязанность работодателя. Иногда начальники не оформляют сотрудников, чтобы облегчить себе жизнь. Не платить "лишних" налогов. Не иметь обязательств перед подчиненными, и т.п. Однако Верховный суд подчеркивает: трудовой договор между работником и работодателем считается заключенным с момента, когда работник приступил к работе по поручению работодателя или его уполномоченного представителя. И именно с этого момента у работодателя есть три дня для оформления трудового договора.

Фото: iStock
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"Постановление Пленума Верховного суда России разъясняет важные вопросы, связанные с наказанием работодателей за различные нарушения трудовых прав сотрудников, - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Одно из важных положений: право на защиту своих трудовых прав имеют даже не оформленные официально работники. Тем более что уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора само по себе является административным правонарушением. Оно влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Для юридических же лиц предусмотрен штраф от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей".

Доказательствами в таких делах являются любые фактические данные, на основании которых устанавливается факт наличия между работником и работодателем трудовых отношений, в том числе показания свидетелей.

"Доказать факт постоянного выполнения своих трудовых обязанностей сможет даже сотрудник, работавший дистанционно. Доказательствами могут быть переписка сторон, в том числе по электронной почте. Должны приниматься судом также фото-, аудиоматериалы, видеозаписи", - подчеркнул глава правления АЮР.

Так что если человек на постоянной основе сотрудничал с какой-то компанией, ее руководство не сможет сделать вид, что в глаза его не видело. Может, и не видело, это правда. Такие сейчас времена. Однако фирма была обязана оформить даже невидимого сотрудника, если он трудится на постоянной основе, выполняет задания, получает зарплату.

Также, как сказано в постановлении, к доказательствам могут быть отнесены документы, например, оформленный гражданину пропуск на территорию работодателя, журнал регистрации прихода-ухода работников на работу и с работы, графики работы и т.п. Это касается, конечно, тех, кто работал очно. Однако какие-то документы могут подтверждать и "факт существования" удаленного сотрудника. Скажем, отчеты, письменные задания, акты и прочее.

Владимир Груздев также отметил, что государство особо защищает право граждан на своевременную оплату труда. В случае задержек выплаты зарплаты, пенсий, иных установленных законом выплат или при частичной их выплате граждане могут обратиться за помощью в органы прокуратуры, профсоюзные органы, инспекцию труда или в суд.

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