Берлинский Государственный балет временно приостановил показ классической постановки "Щелкунчик" из-за якобы "неполиткорректных эпизодов". Об этом заявила и.о. художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд.

"В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу. Это сейчас называют "блэкфейсинг"... То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений", - сообщила журналистам Кристиана Теобальд. По ее мнению, спорным элементом стал также китайский танец, в рамках которого танцоры "передвигаются мелкими семенящими шажками". Как пояснила Теобальд, это расценили как демонстрацию стереотипов о жителях Китая.

Политкорректность стала знамением времени. Что ни день, то новый сюжет о кем-то не сданном экзамене по поведению.

Вот, скажем, в эти дни христианский мир встречает Рождество. А что за Рождество без елки? Этот вопрос, казалось бы, абсолютно риторический, последнее время приобретает настораживающую актуальность. Святочная ель может обидеть нехристиан - говорят люди, стоящие на страже политкорректности. И призывают обойтись без главного рождественского символа. Даже само слово "Рождество" кое-где уже изымается из обращения. В США, например, с некоторых пор Рождество называют "сезоном праздников". И в Вашингтоне, рядом с конгрессом США, с наступлением первого зимнего месяца начинает сиять огнями "праздничное дерево". Именно так, отдавая дань политкорректности, называют гигантскую елку, установленную у здания Капитолия. По тем же соображениям во время рождественской церемонии вместо фразы "с Рождеством!" произносится нейтральное "поздравляем с праздником!".

Попытки отмечать Рождество по христианским канонам аккуратно пресекаются. Известен случай, когда администрация школы права при Университете штата Индиана приняла решение убрать из главного здания украшенную рождественскую елку: несколько преподавателей и студентов заявили, что она является религиозным символом и ставит христианство в "эксклюзивное" положение. А в штате Канзас по тем же причинам был выпровожен из начальной школы Санта-Клаус, пришедший поздравить малышей с Рождеством.

В Британии тоже разгул политкорректности. По данным одного из опросов, в канун Рождества три четверти работодателей запретили своим сотрудникам украшать офис традиционной христианской символикой из опасения оскорбить чувства приверженцев других религий. "Сами работодатели относятся к такой политкорректности со скепсисом или даже открытым недовольством, - комментирует происходящее Питер Дон, управляющий директор юридической фирмы Peninsula, по заказу которой проводился опрос. - Но в данном случае у них нет выбора, ведь им могут грозить судебные иски".

Христианские ревнители политкорректности в своей "елкобоязни" выглядят в буквальном смысле святее Папы Римского. Потому что большинство представителей нехристианских конфессий не испытывают духовных страданий при виде рождественской атрибутики, наоборот, сами охотно и с удовольствием ее используют. Наряженные елки сейчас сияют огнями в японских городах, ими украшены торговые центры, офисы, отели, а покупка торта на Рождество приобрела в Японии оттенок национальной традиции.

Политкорректность стала знамением времени. Что ни день, то новый сюжет о кем-то не сданном экзамене по поведению

И для западного, и для восточного мира Рождество - праздник скорее культурный, нежели религиозный. Стерильно религиозным его хотят видеть только ортодоксы как с той, так и с другой стороны. К примеру, в берлинском районе Кройцберг, населенном преимущественно турками (они чувствуют себя здесь не гостями, а хозяевами), немцам запрещено праздновать Рождество. Власти района мотивируют запрет политкорректностью. Ураза-байрам в Кройцберге праздновать можно, Рождество - нельзя.

Устраивать рождественские празднества запретила и мэрия датского Коккедаля - под предлогом отсутствия денег. Предложение местного бизнесмена поставить елку на собственные средства было отвергнуто. Во французском городе Шоталине политкорректные власти традиционную рождественскую купель, обычно размещавшуюся на центральной площади, заменили на не задевающего ничьих религиозных чувств снеговика. В Вене Санта-Клаус пал жертвой политкорректности иного рода - его запретили, щадя детскую психику: мальчики и девочки, дескать, могут подумать, что Санта не пришел, потому что они себя плохо вели.

Рождество атакуют и антиглобалисты, видя в нем символ коммерциализации всего и вся. Считая Рождество чисто религиозным праздником, они целомудренно отвергают так называемое "рождественское безумие", когда люди, соблазненные скидками, штурмуют магазины, совершая ненужные покупки и тратя сумасшедшие деньги на подарки.

Даже в умеренности, сколь бы благодетельной она ни была, хорошо бы знать меру

Политкорректность как род ответственной самоцензуры - вещь, несомненно, полезная. Но даже в умеренности, сколь бы благодетельной она ни была, хорошо бы знать меру.

У христиан Рождество празднуется 25 декабря. В России его отмечают по юлианскому календарю - 7 января. Но у нас елка и Дед Мороз со времен их "советизации" - символы Нового года, и только.

Завершая свою колонку, последнюю в этом году, хочу поздравить всех-всех-всех с наступающим Новым годом и Рождеством, а особо политкорректных - с "сезоном праздников".