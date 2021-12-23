За год в России увеличилась площадь лесов и населенных пунктов

Большую часть земель в России занимают леса. Об этом свидетельствуют данные доклада Росреестра об использовании земель в 2020 году.

Всего площадь земельного фонда к началу 2021 года составляла 1 712,6 млн га (без учета внутренних морских вод и территориального моря). Из них около 66% - земли лесного фонда, 22% - сельскохозяйственные земли, 5% - земли запаса. Остальная площадь распределена между землями водного фонда, особо охраняемыми природными территориями, землями населенных пунктов и землями промышленности и иного специального назначения.

За 2020 год увеличилось количество земель государственной и муниципальной собственности, а также принадлежащих юридическим лицам. Это связано в том числе со сменой собственников долей из земель сельхозназначения. Общая площадь участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, к началу 2021 года составила 1 579,6 млн га (92% от всех земель). В собственности юрлиц 23 млн га (1,4%).

В некоторых регионах значительно увеличилась доля частной собственности. Это Забайкальский край (на 65,8 тыс. га), Ульяновская область (на 10,7 тыс. га) и Якутия (на 5,2 тыс. га).

Изменения, в первую очередь, обусловлены выкупом юрлицами участков, предоставленных им на праве пользования и аренды, а также выкупом долей на сельхозземли у граждан. Кроме того, граждане передавали доли в общей собственности на участок сельхозназначения в уставный капитал сельхозпредприятий.

Лесной фонд в 2020 году увеличился на 943 тыс. га - до 1 127,6 млн га. Это произошло за счет перевода в лесной фонд 6 тыс. га сельхозземель и земель населенных пунктов.

Земли сельхозназначения уменьшились на 900 тыс. га - до 380,8 млн га. Это связано с проведением работ по переводу в лесной фонд лесопокрытых земель, ранее находившихся в постоянном пользовании сельхозорганизаций. Наибольшие площади земель переведены в Калужской (184,3 тыс. га), Кировской (33,4 тыс. га) областях, Пермском крае (179,2 тыс. га), Тюменской области (174,8 тыс. га).

Площадь населенных пунктов за год увеличилась на 25,5 тыс. га - до 20,6 млн га. Наибольшее увеличение было в Тульской области (на 4,3 тыс. га), Ставропольском крае (на 3,7 тыс. га), Башкортостане (на 2,3 тыс. га), Краснодарском крае и Республике Алтай (на 2,2 тыс. га). Это объясняется работами по упорядочению, установлению и утверждению границ населенных пунктов.

В то же время уменьшилась площадь населенных пунктов в Красноярском крае (на 3,6 тыс. га), Оренбургской (на 1,7 тыс. га) и Свердловской области (на 1,4 тыс. га).

Города и поселки занимают 8,4 млн га, сельские населенные пункты - 12,2 млн га (села, станицы, деревни, хутора, кишлаки, аулы, стойбища, заимки и др.).

За 2020 год также увеличилась площадь особо охраняемых природных территорий (на 54 тыс. га) - до 49,7 млн га. В основном они сосредоточены в Якутии (13 млн га), Красноярском крае (9,6 млн га), республиках Коми (2,6 млн га) и Бурятия (2,1 млн га). Площадь особо ценных земель во всех категориях земель РФ составила 6,6 млн га.