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23.12.2021 20:55
Рубрика: В мире

Захарова: Надеемся, что Киев выполнит свои обязательства по прекращению огня

Текст: Юрий Когалов

Российская сторона рассчитывает, что власти Украины будут соблюдать все обязательства по обеспечению перемирия в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления командования ВСУ.

Фото: РИА Новости
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Как обратила внимание дипломат, Донецк и Луганск все время после подписания в июле 2020 года "Мер по усилению режима прекращения огня" соблюдали взятые на себя обязательства. Украинская сторона, также подписавшая этот документ, постоянно уклонялась от его выполнения, продолжала обстрелы территории Донбасса. Более того, в сентябре-октябре этого года командование ВСУ и вовсе сделало заявления, позволяющие военнослужащим открывать огонь по своему усмотрению, что было по существу выходом из достигнутых договоренностей.

Однако теперь министр обороны и главнокомандующий вооруженными силами Украины выразили решимость "последовательно и неукоснительно" соблюдать "Меры по усилению режима прекращения огня", "в том числе в части условий открытия ответного огня".

"Несмотря на то, что в совместном заявлении министр обороны и главнокомандующий вооруженными силами Украины уклонились от прямого публичного запрета на открытие ответного огня без разрешения руководства вооруженных сил Украины, рассчитываем на соблюдение Киевом всех обязательств по обеспечению устойчивого перемирия на востоке Украины", - отметила Захарова.

В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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