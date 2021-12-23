Зеленского вызвали в суд по иску Порошенко

Верховный суд Украины вызвал президента страны Владимира Зеленского в суд по иску, поданному его предшественником Петром Порошенко. Об этом сообщили в партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".

Как отмечается, от властей страны потребовали обнародовать записи прослушки телефонных разговоров, которые якобы вел глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук с российскими чиновниками и представителями неподконтрольного Киеву Донбасса.

Судебное заседание, на которое должен явиться Зеленский, запланировано на 28 февраля 2022 года.

Кстати, изначально Верховный суд отказался рассматривать обращение адвокатов Порошенко, но те подали апелляцию и добились начал процесса.

Напомним, ранее портал bihus.info, позиционирующий себя как команду журналистов, занимающихся расследованиями, опубликовал якобы телефонные разговоры Медведчука с представителями России и ЛНР и ДНР о поставках электроэнергии на Украину. Также утверждается, что это происходило с согласия Порошенко, который хотел, чтобы поставки осуществлялись через компанию его соратника.

Адвокаты Порошенко от его имени подали иск в суд против Зеленского и общественной организации "Том 14", которую возглавляет журналист Денис Бигус, с требованием признать противоправным сокрытие от общества прослушек и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде.

Медведчук, которого обвиняют в госизмене, назвал записи фальсифицированными.