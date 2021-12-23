Зеленского вызвали в суд по иску Порошенко

Новости

Минвостокразвития: Котлы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ запустят утром 24 декабря 17:14
Володин заявил о вкладе парламентариев в реализацию программ Союза РФ и РБ 17:08
Путин рассказал, как понимает свободу творчества 16:56
Владимир Путин пообещал изучить проблему с водоснабжением в Дагестане 16:49
Собянин: В 2022 году планируется открыть 10 новых и реконструированных станций Московских центральных диаметров 16:45
Путин выступит с Посланием в начале 2022 года 16:37
Путин рассказал, что ему не хватает личного общения 16:35
Большая пресс-конференция Владимира Путина длилась почти четыре часа 16:31
Путин рассказал, что принесет ему счастье и оптимизм в следующем году 16:26
Путин: Необходимо выстроить помощь взрослым больным орфанными заболеваниями 16:18
Путин анекдотом объяснил, почему не берет Мишустина в тайгу 16:16
Путин: Женский спорт может исчезнуть из-за допуска сменивших пол мужчин 16:16
Путин: Новые школы будут строиться прежде всего на селе 16:08
Путин рассказал, как противостоять оттоку населения с Дальнего Востока 16:06
В Москве разработали программы допобразования по вопросам антитеррористической защищенности объектов 16:01
Путин не исключил подготовки Украиной новой военной операции против Донбасса 15:50
Opel рассказал о новинках для России в 2022 году: новые Astra и кроссоверы 15:43
Президент проверит ситуацию с высокими ценами на уголь на Алтае 15:42
Шойгу дал старт в армии благотворительной акции "Елка желаний" 15:40
Италия закроет все пушные фермы 15:30
Путин обсудит новую программу по науке 15:23
Владимир Путин ответил на вопрос о долгах "Роснано" 15:19
На Кубани ударят морозы до минус 22 градусов 15:15
Путин заявил об отсутствии планов сделать Байкал федеральной территорией 15:14
Путин пообещал помочь с решением проблемы больницы в Бурятии 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 16:22
Рубрика: В мире

Зеленского вызвали в суд по иску Порошенко

Текст: Юрий Когалов
Верховный суд Украины вызвал президента страны Владимира Зеленского в суд по иску, поданному его предшественником Петром Порошенко. Об этом сообщили в партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Как отмечается, от властей страны потребовали обнародовать записи прослушки телефонных разговоров, которые якобы вел глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук с российскими чиновниками и представителями неподконтрольного Киеву Донбасса.

Захарова прокомментировала слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО

Судебное заседание, на которое должен явиться Зеленский, запланировано на 28 февраля 2022 года.

Кстати, изначально Верховный суд отказался рассматривать обращение адвокатов Порошенко, но те подали апелляцию и добились начал процесса.

Напомним, ранее портал bihus.info, позиционирующий себя как команду журналистов, занимающихся расследованиями, опубликовал якобы телефонные разговоры Медведчука с представителями России и ЛНР и ДНР о поставках электроэнергии на Украину. Также утверждается, что это происходило с согласия Порошенко, который хотел, чтобы поставки осуществлялись через компанию его соратника.

Адвокаты Порошенко от его имени подали иск в суд против Зеленского и общественной организации "Том 14", которую возглавляет журналист Денис Бигус, с требованием признать противоправным сокрытие от общества прослушек и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде.

Медведчук, которого обвиняют в госизмене, назвал записи фальсифицированными.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

Главное сегодня

Путин рассказал, насколько должны вырасти пенсии в 2022 году
Путин сравнил с коронавирусом новую гендерную этику Запада
Путин напомнил об истории: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри
Путин ответил на вопрос о пытках в местах лишения свободы
"Нафтогаз" заявил об истощении украинских месторождений на 80%
Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен
В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди