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23.12.2021 11:00
Рубрика: Власть

Журналистов перед пресс-конференцией Путина обработали частицами серебра

Текст: Галина Мисливская

На входе в столичный "Манеж" все журналисты, принимающие участие в большой пресс-конференции президента Владимира Путина, проходят через специальную рамку, где распыляются частицы серебра, сообщает с места событий корреспондент "РГ" Айсель Герейханова.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Владимир Путин сегодня проведет большую пресс-конференцию

Ранее пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова в эфире телеканала "Россия-24" рассказала, что это одна из мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса. По ее словам, это "уникальный прибор, который специально будет обрабатывать серебром всех входящих журналистов на пресс-конференцию". Представитель Кремля подчеркнула, что эта процедура абсолютно безопасна и даже полезна для здоровья.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина начнется в 12.00 по московскому времени, в ней принимают участие 507 сотрудников СМИ.

Власть Работа власти Общество СМИ и соцсети Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021 РГ-Видео

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