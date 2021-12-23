Журналистов перед пресс-конференцией Путина обработали частицами серебра

На входе в столичный "Манеж" все журналисты, принимающие участие в большой пресс-конференции президента Владимира Путина, проходят через специальную рамку, где распыляются частицы серебра, сообщает с места событий корреспондент "РГ" Айсель Герейханова.

Ранее пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова в эфире телеканала "Россия-24" рассказала, что это одна из мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса. По ее словам, это "уникальный прибор, который специально будет обрабатывать серебром всех входящих журналистов на пресс-конференцию". Представитель Кремля подчеркнула, что эта процедура абсолютно безопасна и даже полезна для здоровья.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина начнется в 12.00 по московскому времени, в ней принимают участие 507 сотрудников СМИ.