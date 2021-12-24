10 цитат Леонида Филатова

24 декабря знаменитому актеру, писателю, драматургу, телеведущему исполнилось бы 75 лет. Мастер своего дела во всем, обаятельный актер, честный и прямой. После каждой новой роли - в "Экипаже", в "Забытой мелодии для флейты", в "Сукиных детях" - в него влюблялась вся страна. Но, в первую очередь, он - театральный актер, который с 1969 года служил в Театре на Таганке. Его знаменитая сказка в стихах "Про Федота-стрельца, удалого молодца" была разобрана на цитаты. Его телепрограмма "Чтобы помнили" о корифеях кино в 90-е годы наравне с "Моим серебряным шаром" Виталия Вульфа была одним из последних образцов интеллигентного телевидения. И Филатов, и Вульф рассказывали о знаменитых актерах без такой привычной сегодня желтизны. "РГ" предлагает вспомнить высказывания Леонида Филатова об актерской профессии, о Театре на Таганке и о поэзии.

О профессии актера

Питаться сегодняшним днем, лукавить с самим собой, что не хотел больше, чем хотел, и что ты артист и только… Нет, нельзя. Актер, любая творческая личность должны находиться в оппозиции. В оппозиции здравому смыслу, тем мощным категориям, которые сминают сердце, душу, делают тебя иным, чем ты есть, был и будешь.

О кино

Кино - это буквально опрокидывающее с копыт впечатление, когда видишь свое лицо два на три метра, ни в зеркале, ни на фото оно не кажется таким идиотским. Фальшивым.

О положительных героях

Очень люблю отрицательные роли. Помните, какими у нас были положительные герои? Этакие промокашки. Ни внутреннего конфликта, ни драмы, ни раскола. А в негодяе, даже если он выписан только черной краской, всегда можно найти что-то светлое, и эту внутреннюю борьбу продемонстрировать.

Об амплуа

Принято считать, что артист должен сыграть Гамлета как некий экзамен. Ничего подобного! <…> Дело не в амплуа, а в готовности говорить на эту тему через себя.

О роли мечты

Почувствовал ли я свой звездный час? Нет. Я всю жизнь мечтал сыграть Сирано де Бержерака, и трижды был в моей жизни случай, когда я мог бы это сделать. Но по разным причинам сорвалось. А сейчас перегорело.

О поэзии

Вознесенский, как поэт, сильнее Евтушенко, по-моему, но Евтушенко живее, он больше способен на непосредственный отклик и очень добр.

О Пушкине

"Пушкин - это наше всё" - затёртые слова. Они требуют протирки. <…> Есть у меня такая, может быть, глупая уверенность, что если дети узнают о Пушкине всё - о его лицейских товарищах, обо всех его метаниях, даже узнают всех его любовниц, то, мне кажется, это даст иное, не сегодняшнее понимание жизни и как лучами высветит вход в русскую литературу.

О музыке

Я не против рока, скажем, Гребенщикова, но таких людей очень мало. А остальные? Вчера родились, сегодня уже обличают. А хоть какое-то представление об изначальной природе вещей ты имеешь? Уж переживи хоть что-нибудь, перестрадай, а уж потом обличай. Или, по крайней мере, не возносись так высоко в своем обличительстве. Нет, всё напрокат, без болевого опыта.

О юморе и непристойности

Сейчас в моде непристойный юмор. <…> В России, если уж говорить на такие темы, то обязательно надо, чтобы было смешно. Чтобы не возникло ощущения отторжения, нужно делать легче, не грязно, не нагружать свинцом. Тогда непристойность, которая потребовалась как некая стилистическая задача, как компонент обозначения эпохи и способа разговора, будет находиться в области искусства.

О Театре на Таганке

Я мечтал стать мировой знаменитостью, осчастливить собой все человечество и навсегда остаться в памяти благодарных современников. Этого не получилось. И все-таки я счастлив… "Таганка" была для меня самым счастливым местом во всей нашей несчастной стране. Здесь я видел и знал людей, даже о мимолетном знакомстве с которыми можно было только мечтать. Юрий Любимов, Владимир Высоцкий, Юрий Трифонов, Белла Ахмадулина, Федор Абрамов, Сергей Параджанов, Альфред Шнитке, Булат Окуджава… "Таганка" - это университет.

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