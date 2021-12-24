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24.12.2021 08:54
Рубрика: Власть

Александр Грушко: Мы не можем игнорировать происходящее на наших границах

Текст: Иван Сысоев
Российская газета - Неделя № 293(8644)
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал, чего именно ожидает Москва от плана по прекращению расширения НАТО на восток, который был предложен Вашингтону.
Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко: Идея НАТО о размещении ядерного оружия в Восточной Европе - серьезный вызов основам европейской безопасности. Фото: EPA Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко: Идея НАТО о размещении ядерного оружия в Восточной Европе - серьезный вызов основам европейской безопасности. Фото: EPA
Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко: Идея НАТО о размещении ядерного оружия в Восточной Европе - серьезный вызов основам европейской безопасности. Фото: EPA

По словам Грушко, "предложенный российской стороной Вашингтону план - это реакция на абсолютное отсутствие какого-либо рационального движения Запада в сторону купирования рисков". "Если страны НАТО не готовы пойти по пути военной сдержанности, то России придется отвечать теми средствами, что у нас есть. Если на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут наших центров управления, то мы будем вынуждены дать адекватный ответ", - пояснил позицию Москвы замминистра.

Время полутонов прошло

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Наши предложения абсолютно не ультимативны, они понятны Западу, показывают партнерам российские представления о том, каким мы видим состояние военной безопасности в настоящее время. Времена полутонов, веры на слово - они прошли. Да, у нас жесткая позиция, и мы рассчитываем на предметный диалог с США. У нас уже сформирована команда, и мы готовы незамедлительно начать соответствующий разговор, как только американцы окажутся к нему готовы. Карты положены на стол.

Запад должен учитывать наше право на безопасность

Наши натовские партнеры говорят, что Россия не имеет права голоса, что процедура расширения прописана в Североатлантическом договоре и что каждое государство имеет право свободно "выбирать способы обеспечения своей безопасности", включая участие в военных союзах. Но там есть вторая часть формулы, где прямо сказано, что, делая такой выбор, государства обязаны учитывать интересы безопасности других. Если Альянс сегодня требует от нас отвести войска от границы Украины, которые находятся за тысячу километров от рубежей НАТО, почему Россия не может потребовать отвода войск и вооружений Альянса от своих рубежей?

До Санкт-Петербурга менее 10 минут полета

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерное оружие может быть размещено в странах Восточной Европы. Это серьезный вызов самим основам европейской безопасности. Раньше НАТО играл выражениями вроде "временное развертывание". Сейчас это у них называется "устойчивым ротационным присутствием". А это фактически постоянное присутствие. Все это непосредственно затрагивает нашу безопасность. Из Таллина до Петербурга можно на велосипеде доехать, а боевой самолет Альянса долетает до Санкт-Петербурга менее чем за 10 минут. Этим фактором невозможно пренебрегать. Его надо учитывать в военном планировании, и мы обязательно будем это делать.

Полный текст интервью с Александром Грушко вы можете прочитать на сайте "РГ".

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