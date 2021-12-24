Арендную платформу Минстроя объединят с сайтами объявлений

Платформа Минстроя по учету аренды жилья не станет доской объявлений, данные о квартирах и их владельцах будут проверяться автоматически, а положения о штрафах для уклонившихся от регистрации договора пока обсуждаются. Об этом рассказали "РГ" в министерстве.

Минстрой разрабатывает законопроект о создании государственной информационной системы учета договоров аренды, а также саму систему. В ведомстве рассказали о том, как видят будущие нововведения.

Платформа Минстроя будет фиксировать факт заключения договора аренды. Заключить договор можно будет как на самой платформе, так и без ее применения. При этом платформа предоставит участникам варианты арендных договоров, уже юридически выверенных. Это позволит грамотно заключить сделку и обезопасить себя людям без юридического образования, не доплачивая за помощь юристам или риелторам. Кроме того, аналитика данных позволит определять рамку рыночной стоимости, которая будет рекомендоваться сторонам к принятию. О том, что участники обязаны будут следовать этой рекомендации, речи не идет.

Для арендаторов платформа будет выступать гарантом сделки и обеспечивать легальное взаимодействие с арендодателем. Будет возможно проверить как объект, так и собственника, сделать прозрачными взаиморасчеты. Это станет гарантией безопасности при сделках по аренде, защитой от махинаций и мошеннических действий. Данные о сторонах договора будут проверяться "автоматически": "Соответствующие опции будут предусмотрены функциональными возможностями и интерфейсом системы".

Преимуществом системы для владельцев жилья станет удобство работы в ней, считают в Минстрое. Будут автоматически проверяться данные о сторонах договора, арендодатели смогут заключить проверенный договор, получить арендные платежи и задекларировать доходы. Вместе с тем вопросы порядка и условий подключения к системе сейчас являются предметом обсуждения и доработки.

Функция поиска жилья на платформе внедряться не будет, подчеркнули в Минстрое. Бизнес-платформы поиска жилья продолжат работать в прежнем режиме, но для учета заключаемых договоров и проведения платежей они будут интегрированы с ГИС. "Интеграция агрегаторов с платформой будет реализована в максимально простой для пользователей форме. С технической стороны, процесс внесения данных в систему будет удобным и бесшовным - в "два клика"", - сообщает ведомство.

Аренда - это не только один из самых популярных и доступных вариантов решения жилищного вопроса, но и сегмент, где достаточно широко распространены мошеннические схемы, отмечают в Минстрое. Пострадать в этих схемах могут обе стороны - как арендатор, так и арендодатель. "Не переводя арендные отношения в юридическую, законную плоскость арендаторы и арендодатели зачастую лишают себя возможности защиты собственных интересов, в том числе от неправомерных действий с противоположной стороны этих отношений", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тех, кто сдает жилье, не регистрируя эту сделку в системе, будут введены административные штрафы. Ряд положений законопроекта, в том числе и о штрафах, сейчас обсуждаются и дорабатываются, отметили в Минстрое. После согласования документа с органами власти и "заинтересованными участниками" (в недавнем обсуждении проекта участвовали, в частности, представители "Опоры России" и "Деловой России", Российской гильдии риелторов, а также платформ-агрегаторов - "Авито", "Циан", "ДомКлик", "Яндекс") он будет представлен для общественного обсуждения.

Платформа должна стать простым современным инструментом, позволяющим удаленно выполнить все необходимые при аренде шаги. Ее задачи - "обелить" рынок аренды, введя учет договоров и упростив арендные отношения.

Сейчас, по оценке Минстроя, доля "белого" рынка аренды не превышает 5%, отдельно по Москве - 10%. В то же время на европейском рынке учету подлежат подавляющее большинство сделок: в Германии - 100%, в Италии и Греции 80%, в Португалия 50%. Предполагается в течение 5-10 лет сократить разрыв с развитыми странами, и получить обратную нынешней пропорцию - то есть вывести рынок аренды в "белую" зону.

Планируется, что к весенней сессии после урегулирования всех вопросов законопроект будет внесен в Госдуму. Для разработки системы будут установлены кратчайшие сроки, точкой отсчета будет рассмотрение проекта в Госдуме.